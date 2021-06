Trúng học bổng toàn phần 4 năm đại học ở New York nhờ tiêm vaccine ngừa COVID-19

Thứ Sáu, ngày 04/06/2021 12:30 PM (GMT+7)

Thanh thiếu niên tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở bang New York sẽ có cơ hội nhận được học bổng toàn phần cho 4 năm đại học.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ có cơ hội nhận được học bổng đại học ở New York. Ảnh minh họa

Theo China News, các thanh thiếu niên có cơ hội nhận được học bổng toàn phần tại các trường đại học ở bang New York (Mỹ) bằng cách bốc thăm trúng thưởng sau khi tham gia tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Thống đốc New York Andrew Cuomo chiều 2/6 (giờ địa phương) đã công bố 10 người chiến thắng tuần này.

Những người chiến thắng sẽ nhận được học bổng toàn phần 4 năm tại bất kỳ trường công lập nào trong hệ thống giáo dục bang New York, bao gồm học phí và chi phí ăn ở, tương đương 100.000 USD.

Hoạt động rút thăm trúng thưởng cho người tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở New York có tổng cộng 50 giải thưởng và 10 người chiến thắng được rút ra mỗi tuần.

"Bạn tham gia hoạt động càng sớm thì khả năng trúng thưởng càng cao, vì số lượng người tham gia tiêm vaccine cứ tăng lên hàng tuần", ông Cuomo nói.

Thống đốc New York chúc mừng gia đình những người thắng cuộc. Ông cho biết việc trả học phí cho con em học đại học là một cơn ác mộng đối với tất cả các bậc phụ huynh ở Mỹ. Ông hi vọng việc thành lập giải thưởng này sẽ là động lực to lớn cho học sinh và phụ huynh.

Kể từ khi New York triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng được công bố vào tuần trước, 45.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 - 17 trên toàn bang đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

"Khi các bạn trẻ được tiêm mũi đầu tiên đều sẽ có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng", ông Cuomo cho hay.

Được biết, chương trình tiêm vaccine rút thăm trúng thưởng sẽ kéo dài đến ngày 7/7/2021.

