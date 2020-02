TPHCM kiến nghị cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Ngày 20/2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản kiến nghị gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.

TPHCM kiến nghị Chính phủ cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 vì dịch Covid-19

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - thương binh và xã hội: Chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3-2020; Điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020; dời kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7.

Văn bản kiến nghị của UBND TPHCM

Nguyên do, theo UBND TPHCM là tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh Covid-19, trong đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới. Với tinh thần đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh luôn phải đặt lên hàng đầu và nhằm giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng triển khia đồng bộ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019- 2020, chuẩn bị cho năm học 2020- 2021 của cả nước, giúp học sinh và phụ huynh an tâm, chủ động công việc, sinh hoạt, học tập của gia đình và cá nhân…

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã có quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2. Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã có tờ trình tham mưu về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020, đồng thời lịch thi THPT quốc gia được lùi lại đến cuối tháng 7.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tphcm-kien-nghi-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-thang-3-1521573....Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/tphcm-kien-nghi-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-thang-3-1521573.tpo