Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không để học sinh vì phải học bù mà bị quá tải

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 09:00 AM (GMT+7)

Tới đây, Bộ GD-ĐT sẽ công bố khung thời gian năm học, thời điểm thi THPT quốc gia, để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch học tập, trên tinh thần không để học sinh vì phải học bù mà bị quá tải dẫn đến căng thẳng.

Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng đề nghị Sở GD-ĐT các tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch và chỉ đạo các nhà trường thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại.

“Chúng ta chỉ có thể khiến xã hội, phụ huynh yên tâm đưa con trở lại trường khi thực sự làm tốt các công tác đảm bảo an toàn vệ sinh phòng chống dịch, công khai minh bạch quy trình kiểm soát và đảm bảo an toàn cho học sinh khi ở trường. Do đó, tôi đề nghị Sở GD-ĐT phối hợp ngành Y tế địa phương xây dựng một quy trình cụ thể, kỹ lưỡng để kiểm soát an toàn cho học sinh, từ lúc đón các em vào trường, trong quá trình học tại trường, cho đến khi học sinh trở về với gia đình...” – Thứ trưởng yêu cầu.

Bộ GD-ĐT thời gian qua đã ra nhiều công văn hướng dẫn nhà trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường; công văn yêu cầu tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại…

Trước đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nayBộ GD-ĐT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, quyết định cho học sinh đi học trở lại hay tiếp tục nghỉ học sẽ được xem xét tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 21/2.

“Chỉ khi nào người dân, phụ huynh hoàn toàn yên tâm, cũng như sức khỏe của nhân dân được được đảm bảo thì chúng ta mới đưa trẻ đến trường”, ông Chung nói.

