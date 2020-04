Thủ tướng: Bộ GT-ĐT cần giám sát chặt kỳ thi THPT tại các địa phương

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 08:32 AM (GMT+7)

Thủ tướng lưu ý Bộ GD&ĐT phải tổ chức thanh tra, giám sát kỳ thi tại các địa phương, chứ không thể buông lỏng.

“Vì thời gian học còn lại của học kỳ II ít nên nội dung học phải được ngành Giáo dục tính toán có trọng tâm trọng điểm”, Thủ tướng chỉ đạo.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại an toàn, chu đáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Thủ tướng cũng đánh giá cao ngành giáo dục, các địa phương thời gian qua đã quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Thủ tướng, ở một đất nước mà hơn 25 triệu học sinh, sinh viên phải ở nhà thì rất nhiều bức bối nhưng từng gia đình, từng cơ sở giáo dục và ngành giáo dục đều đã chia sẻ, trong đó có không ít cơ sở giáo dục đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ngành giáo dục tổ chức cho học sinh đi học trở lại an toàn, chu đáo, trong đó cần phát huy học qua mạng và truyền hình đã rất thành công thời gian qua.

Cũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với chủ trương thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức kỳ thi này.

Đánh giá cao sự chủ động của Bộ GD&ĐT trong việc xây dựng phương án thi THPT phù hợp với tình hình dịch bệnh, Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm ban hành quy chế và hướng dẫn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT cũng như xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong đó, Thủ tướng lưu ý, Bộ GD&ĐT ra đề thi trên tinh thần không đánh đố, học gì thi nấy, nhưng phải nâng cao chất lượng, thi trong 1,5 ngày.

“Kỳ thi này do chủ tịch UBND tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, đảm bảo trung thực, an toàn, chất lượng trong điều kiện có dịch bệnh. Cần tăng cường thanh tra, giám sát của các cấp, các ngành, như Bộ GD&ĐT, Bộ Công an; Cần tăng cường sử dụng công nghệ để bảo đảm tính trung thực của kỳ thi. Bộ GD&ĐT ban hành quy chế cụ thể để áp dụng toàn quốc chặt chẽ, nền nếp, an toàn, trong đó có việc Bộ GD&ĐT phải tổ chức thanh tra, giám sát kỳ thi tại các địa phương, chứ không thể buông lỏng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý việc đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức kỳ thi.

