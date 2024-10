Thu hồi Quyết định tặng Bằng khen với thầy giáo có hành vi ‘nhạy cảm’ với học sinh lớp 6

Ngày 17-10, đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết vừa thu hồi quyết định tặng bằng khen cho thầy giáo Văn Đình Lương (giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS VTT) tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Quyết định tặng Bằng khen, trong đó có thầy giáo Văn Đình Lương đã được thu hồi.

Theo đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thời điểm ký quyết định chưa có thông tin về vụ việc của thầy giáo Văn Đình Lương. Bằng khen theo quyết định này cũng chưa chuyển về Bình Dương để Tỉnh đoàn trao cho các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Trước đó, ngày 10-10, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định tặng bằng khen cho bốn tập thể và 14 cá nhân tại tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024.

Trong 14 cá nhân được khen thưởng có thầy giáo Văn Đình Lương (giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường THCS VTT), người vừa bị Công an TP Dĩ An khởi tố về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Văn Đình Lương đã bị khởi tố về tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Như PLO đã đưa tin, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với Văn Đình Lương (31 tuổi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường THCS VTT (phường Dĩ An, TP Dĩ An) về tội dâm ô người dưới 16 tuổi...

