Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Đã có 3 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi

Thứ Sáu, ngày 17/07/2020 14:44 PM (GMT+7)

Đã có 446 thí sinh vắng mặt, 3 thí sinh vi phạm quy chế thi tại môn Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông tin nhanh về buổi thi môn Ngữ văn tổ chức sáng ngày 17/7. Theo đó, buổi thi Ngữ văn có 88.526 thí sinh đến dự thi trên tổng số 88.901 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, có tới 446 thí sinh vắng mặt.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi Ngữ văn đã xảy ra 3 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Các hiện tượng đặc biệt khác không có.

Năm học 2020 - 2021, Hà Nội sẽ có hơn 104.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 88.928 thí sinh. Có khoảng 15.000 học sinh không đăng ký dự thi, nhiều hơn 5.000 học sinh so với năm học trước.

Thí sinh kết thúc bài thi Ngữ văn và rời khỏi điểm thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác tuyển sinh. Năm nay, Hà Nội có tổng số 172 điểm thi, tổng số phòng thi là 3.773 phòng thi. Chương trình Tiếp sức mùa thi có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đối với các điều kiện đảm bảo an toàn an ninh, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội đặc biệt có sự tham gia của Phòng An Ninh chính trị nội bộ (PA03) kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, các quy trình của kỳ thi năm nay.

Chiều nay (17/7), các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Ngày 18/7, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán vào buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút. Các thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7. Các thí sinh thi hệ song bằng các trường chuyên sẽ thi vào ngày 20/7.

