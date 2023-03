Thi tuyển vào các trường công an năm 2023: Những điểm mới nhất thí sinh cần ghi nhớ

Năm 2023, các trường đại học, học viện khối ngành công an nhân dân xét tuyển 2.000 chỉ tiêu (giảm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái) và 1.200 em vào hệ trung cấp.

Năm nay, khối trường công an duy trì 3 phương thức tuyển sinh, gồm: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Năm nay, Bộ Công an tổ chức thi đánh giá vào ngày 2 - 3/7, tổng thời gian làm bài 180 phút.

Bộ quyết định mở rộng phương thức tuyển sinh theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, ngoài tiếng Anh, Trung sẽ còn nhiều ngoại ngữ khác (tiếng Hàn, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Ý).

Theo đó, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/4/2023, chứng chỉ do tổ chức được Bộ GD&ĐT cho phép cấp: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4. Riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Đặc biệt, một điểm mới quan trọng trong kì tuyển sinh năm nay là bỏ 2 mã bài thi.

Đề thi sẽ chỉ còn lại 2 mã là bài CA1 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và tự luận Toán) và CA2 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh và tự luận Ngữ văn).

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04. Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm: CA1, CA2.

Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành An toàn thông tin (An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1. Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00 và bài thi CA1.

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2. Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp B00 và bài thi CA1.

Ngoài ra, năm nay, Bộ quyết định mở rộng phương thức tuyển sinh theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, ngoài tiếng Anh, Trung sẽ còn nhiều ngoại ngữ khác (tiếng Hàn, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Ý).

Bộ yêu cầu, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT từ 110 trở lên; tiếng Trung Quốc HSK cấp 5; tiếng Tây Ban Nha DELE C1; tiếng Pháp DELF C1; tiếng Nga TRKI 3; tiếng Đức C1; tiếng Nhật JLPT N1; tiếng Hàn TOPIK II Level 4; tiếng Ý CELI 4. Riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Một điểm đáng chú ý, trong kì tuyển sinh năm nay, Bộ Công an quyết định hạ điều kiện sơ tuyển chiều cao với thí sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo giảm 1 - 2 cm so với trước, từ 1,64 m xuống 1,62 m với nam và từ 1,56 m xuống 1,55 m với nữ. Còn lại các thí sinh khác cần yêu cầu nam từ 1m64 đến 1m95, nữ từ 1m58 đến 1m80. Riêng thí sinh thuộc đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.

Thí sinh mắt bị tật khúc xạ không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

