Những điểm mới quan trọng về tuyển sinh các trường Công an

Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân (CAND) năm 2023 của Bộ Công an, 5 trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) CAND gồm: Trường Đại học (ĐH) Phòng cháy chữa cháy, Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND, Trường CĐ An ninh nhân dân I, Trường CĐ Cảnh sát nhân dân I và Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II dự kiến được giao 1.185 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp chính quy tuyển mới.

So với năm 2022, chỉ tiêu hệ trung cấp của các trường Công an năm nay tăng hơn 3 lần (từ 390 chỉ tiêu lên 1.185 chỉ tiêu).

Trong số này, chỉ tiêu hệ trung cấp CAND của Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy và Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND là 60; Trường CĐ An ninh nhân dân I là là 225; Trường CĐ Cảnh sát Nhân dân I là 480 và Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II là là 360 chỉ tiêu.

Năm 2023, hình thức xét tuyển vào hệ trung cấp CAND tương tự như năm 2022. Tuy nhiên, có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý:

Dự kiến bổ sung tuyển thẳng thí sinh đoạt giải từ giải ba trở lên các cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Ngoài chiến sĩ nghĩa vụ và học sinh tốt nghiệp Trường Văn hoá, bổ sung chỉ tiêu xét tuyển hệ trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

Đối với kỳ thi riêng do Bộ Công an tổ chức để lấy kết quả xét tuyển kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng dự kiến một số điều chỉnh.

Năm 2022, thí sinh lựa chọn một trong 4 mã đề theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển, gồm CA1, CA2, CA3 và CA4. Trong đó, CA1 và CA2 có phần trắc nghiệm về lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh. Phần tự luận của CA1 là Toán và của CA2 là Ngữ văn. CA3 và CA4 gồm trắc nghiệm Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc. Phần tự luận của CA3 là Toán và CA4 là Ngữ văn.

Năm nay, Bộ Công an dự kiến bỏ 2 mã bài thi CA3 và CA4 trong kỳ thi này. Như vậy năm nay, thí sinh chỉ còn dự thi 2 mã đề CA1 và CA2. Kỳ thi riêng được Bộ Công an dự kiến tổ chức ngày 2-3/7 tới.

Để xét tuyển vào trường Công an, thí sinh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: qua vòng sơ tuyển; đối với thí sinh đăng ký bằng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp và điểm thi kỳ thi riêng do Bộ Công an tổ chức phải đăng ký nguyện vọng 1 vào một trong các trường Công an, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT (đỗ tốt nghiệp), tham gia kỳ thi riêng do Bộ Công an tổ chức.

