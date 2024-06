Thi tốt nghiệp THPT: Lỡ quên giấy tờ, đừng quay về nhà lấy

Ngày mai 26/6, thí sinh trên cả nước sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều phương án hỗ trợ thí sinh, phụ huynh và cả giáo viên làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp với mục tiêu hoàn thành tốt kỳ thi.

TPHCM điều chỉnh đèn giao thông ngày thi

Ngày 25/6, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra toàn bộ 162 điểm thi trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào cơ sở vật chất, điều kiện phòng học được làm phòng thi, cách bố trí các trang thiết bị trong điểm thi, xác định đường đi giao đề trong các ngày thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TPHCM có hơn 90.000 thí sinh dự thi.

Ảnh: Cán bộ coi thi kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (ảnh: Nguyễn Dũng)

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm nay, thành phố đã có những bước chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này, từ đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi, trang thiết bị và cơ sở vật chất dành cho kỳ thi. Tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, việc phối hợp với tất cả các sở, ban ngành có liên quan của thành phố, nhất là của ngành công an để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn ở các điểm thi đã được lên kế hoạch từ trước.

Một trong những vấn đề cũng được ngành giáo dục TPHCM đặc biệt lưu ý đó sinh hoạt quy chế thi rất kỹ với lãnh đạo của các điểm thi.

“Các em thí sinh đến điểm thi muộn, nhưng vẫn còn trong khung thời gian cho phép thì các điểm thi vẫn phải cho các em vào dự thi bình thường. Thí sinh nếu có lỡ quên giấy tờ tùy thân, thẻ dự thi thì không nên quay về nhà để lấy, mà cần phải vào trong điểm thi để gặp lãnh đạo trình bày, báo cáo để có thể được xem xét dự thi, chứ không cần thiết phải căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của các em” – ông Hiếu nói và lưu ý, trước khi cắt bì đựng đề thi ở phòng thi, cán bộ coi thi cũng cần nhắc lại việc này một lần nữa, để các em mà có lỡ mang theo điện thoại di động còn có thể khắc phục được.

Đại diện Sở GTVT cho biết, đơn vị đã giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị chủ động rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường dẫn đến các điểm thi cho phù hợp tình hình thực tế, không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý ảnh hưởng đến công tác vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, dự thi. Cụ thể, tại các điểm nguy cơ ùn tắc giao thông và các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên từng địa bàn, các điểm trường tổ chức thi theo danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp.

“Sở đã giao Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị tăng cường theo dõi, giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát để kịp thời báo cáo, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ trong công tác điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an TPHCM, Lực lượng Thanh niên xung phong để điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi”- đại diện Sở GTVT TPHCM thông tin.

Đồng Nai miễn, giảm vé, phí cho thí sinh, giáo viên

Tại tỉnh Đồng Nai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 34.000 thí sinh dự thi tại 62 điểm thi. Tỉnh huy động gần 6 ngàn cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo cùng lực lượng công an, y tế và các lực lượng khác tham gia tổ chức kỳ thi với hàng loạt yêu cầu được đặt ra để đảm bảo thành công cho kỳ thi.

Đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, các địa phương, trường THPT được chọn làm điểm thi đã có sự chủ động tốt sẵn sàng các điều kiện. Cho thấy cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc một cách đồng bộ, trách nhiệm.

Ông Hùng yêu cầu, kỳ thi diễn ra trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, trước tiên là an toàn về sức khỏe cho thí sinh và toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Phải đặc biệt chú ý đến là an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và an toàn trước rủi ro thiên tai. Thí sinh phải nghiêm túc thực hiện quy chế thi, trung thực trong quá trình dự thi. Mỗi cán bộ, giáo viên được huy động phải làm đúng nhiệm vụ được giao, đồng thời phải phối hợp xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Học sinh ôn thi tại trường THPT Võ Minh Đức – Bình Dương (ảnh: H.C)

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hỗ trợ các thí sinh và giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Theo đó trong thời gian từ ngày 26 đến 29/6 thực hiện miễn 100% tiền vé đi lại bằng xe buýt và giảm 50% tiền vé khi đi lại bằng xe taxi, xe cố định cho các thí sinh dự kỳ thi và giáo viên tham gia hội đồng thi trung học phổ thông năm 2024. Khi lên xe, thí sinh cần xuất trình giấy báo dự thi; giáo viên xuất trình thẻ hội đồng thi.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện niêm yết thông tin trên tại bến xe và trên phương tiện để thông báo rộng rãi cho người dân được biết.

Bình Dương sẵn sàng tiếp sức

Để giúp các thí sinh có thêm niềm tin, động lực, Tỉnh Đoàn Bình Dương thành lập nhiều đội hình tình nguyện sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ các sĩ tử trước, trong và sau kỳ thi quan trọng này. Đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, muốn có chỗ ở trong thời gian thi được bố trí nơi ở không mất phí. Tùy theo vị trí điểm thi, các thí sinh sẽ được tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn nhanh như bánh mì, xôi… phục vụ.

Đội hình xe ôm miễn phí sẵn sàng phục vụ thí sinh từ nơi ở đến điểm thi và ngược lại, đảm bảo an toàn. Ngoài ra, để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, Ban Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi bố trí các đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực điểm thi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đánh giá, kỳ thi năm nay vẫn giữ ổn định so với mọi năm song ngành chức năng không chủ quan, lơ là. Đặc biệt tình hình thời tiết hiện nay có những biến động, thất thường. Do đó, các đơn vị, địa phương liên quan đặc biệt quan tâm vấn đề này, có kế hoạch, phương án cụ thể để đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra thành công.

