Thi THPT 2020: Đề phòng gian lận bằng công nghệ

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều người bày tỏ lo ngại việc buộc thí sinh phải đeo khẩu trang trong phòng thi sẽ khiến việc nhận dạng thí sinh bị hạn chế, khó kiểm soát việc thí sinh sử dụng thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử

Tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức ngày 5-8, ông Bùi Quang Thái, Phó trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết tất cả phòng thi phải bố trí ngồi giãn cách tối thiểu 1,2 m, thí sinh (TS) bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Sẽ hạn chế nhận dạng thí sinh

Hướng dẫn trên nhằm bảo đảm an toàn cho TS trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị Bộ GD-ĐT cần có hướng dẫn cụ thể, có nên cho TS bỏ đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi hay không. Còn nếu buộc TS phải đeo khẩu trang trong phòng thi sẽ khiến việc nhận dạng TS bị hạn chế hơn, khó kiểm soát những dấu hiệu bất thường trên khuôn mặt của TS, ví dụ như việc TS trao đổi bài hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ gian lận...

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 tại TP HCM sẽ không phải đeo khẩu trang trong thời gian làm bài thi. Ảnh: TẤN THẠNH

Hiệu trưởng một trường THPT ở TP Hà Nội nói lo lắng này thực sự có cơ sở, bởi vài năm gần đây, thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử ngày càng tinh vi và được rao bán công khai. Mới đây, ngày 4-8, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cùng lực lượng công an và quản lý thị trường TP Hà Nội bắt Trần Văn Tiến (quê Vĩnh Phúc) rao bán thiết bị điện tử phục vụ gian lận thi cử, thu giữ hàng trăm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang dưới hình thức như hộp giấy ăn, đồng hồ, bút, USB, mũ lưỡi trai hay cúc áo. Quá trình điều tra, nghi phạm khai đã bán được hơn 100 thiết bị là camera, tai nghe được ngụy trang tinh vi phục vụ gian lận thi cử.

Trước những băn khoăn về nguy cơ gian lận thi cử khi TS đeo khẩu trang, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, thừa nhận việc TS đeo khẩu trang vô tình tạo thuận lợi để TS lắp đặt thiết bị công nghệ cao sau khẩu trang, giám thị sẽ khó phát hiện. Bộ GD-ĐT sẽ trao đổi thêm với ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành để có hướng dẫn phù hợp. Tinh thần chung là cán bộ coi thi, giám sát phải nâng cao trách nhiệm, chú ý quan sát để kịp thời phát hiện, xử lý gian lận thi cử.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Hà Nội, đề nghị các điểm thi cần phổ biến cho TS chỉ được đeo khẩu trang che mũi và miệng, không được dùng khẩu trang che cả tai. Tất cả phòng thi ở khu vực gần đường, gần nhà dân cần dán kín kính, tránh việc ở ngoài có thể nhìn vào, quay camera hoặc TS vứt đề thi ra ngoài. Đội ngũ cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan sát kỹ những biểu hiện khác thường của các TS trong phòng thi để phát hiện, phòng ngừa những trường hợp vi phạm, làm ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi.

TP HCM: Không phải đeo khẩu trang lúc thi

Sáng cùng ngày, Sở GD-ÐT TP HCM tổ chức tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho các trưởng và phó điểm thi của 115 điểm thi trên địa bàn.

Theo Sở GD-ÐT TP, tính đến sáng 5-8, đã có 50% trong tổng số 115 điểm thi tại TP HCM được khử khuẩn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP HCM. Trong hôm nay (6-8), toàn bộ 115 điểm thi sẽ hoàn tất việc sát trùng, khử khuẩn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ÐT TP HCM, cho biết các trường đang tiếp tục rà soát danh sách TS và cán bộ coi thi thuộc diện F1, F2. Tại TP HCM, mỗi điểm thi có ít nhất 10 cán bộ coi thi dự phòng để hỗ trợ công tác tại điểm thi. TP HCM không bố trí điểm thi dự phòng mà bố trí các phòng thi dự phòng trong khuôn viên điểm thi.

Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Sở GD-ÐT TP HCM, trước khi vào phòng thi và khi rời phòng thi, TS vẫn phải đeo khẩu trang. Riêng thời gian ngồi tại chỗ làm bài, TS không cần đeo khẩu trang nhưng không được nói chuyện, không giao tiếp; nếu có nhu cầu ra ngoài thì phải đeo khẩu trang.

Theo quy định của Bộ GD-ÐT, TS được xác định thuộc diện F1, F2 sẽ thi vào đợt sau cùng với các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội. Riêng cán bộ coi thi có biểu hiện ho, sốt hoặc thuộc diện F1, F2 sẽ không tham gia coi thi. Tại mỗi điểm thi đã bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng và phòng chăm sóc y tế để kịp thời hỗ trợ TS.

Về quy định giãn cách trong phòng thi, theo quy định, mỗi phòng thi bố trí 24 TS. Sở GD-ÐT TP yêu cầu các điểm thi bố trí sơ đồ chỗ ngồi cho TS, bảo đảm quy định giãn cách tối đa giữa 2 TS. Năm nay, do thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, các điểm thi không tổ chức khai mạc, không tập trung TS ở sân trường. TS có mặt trước giờ thi 30 phút. Cán bộ coi thi có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 30 phút (buổi sáng). Khi đến điểm thi, TS sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang và hướng dẫn lên phòng thi.

Hà Nội điều động 320 thanh tra làm nhiệm vụ

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Bộ Công an, cho biết bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể. Hiện 15.000 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ thi. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng cho biết sở đã điều động 320 thanh tra làm nhiệm vụ tại 143 điểm thi để đề phòng nguy cơ xảy ra tiêu cực.

Sở GD-ÐT TP Cần Thơ cho biết đã đưa ra những phương án nhằm bảo đảm an toàn cho TS, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Theo đó, sẽ phân loại TS, cán bộ, giáo viên, nhân viên theo nhóm đối tượng F0, F1, F2.

TP Cần Thơ đã bố trí 24 điểm thi với 464 phòng thi, 110 phòng thi dự phòng và 87 cán bộ coi thi dự phòng. Ngoài ra còn sắp xếp thêm 10 điểm thi dự phòng với 221 phòng thi ở các quận, huyện trên địa bàn, nhằm ứng phó kịp thời diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.Y.Anh -

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thi-thpt-2020-de-phong-gian-lan-bang-cong-nghe-202008052236...Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thi-thpt-2020-de-phong-gian-lan-bang-cong-nghe-20200805223648468.htm