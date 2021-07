Thí sinh có thể tra điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 từ 26/7

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nhiều tỉnh thành chấm xong thi tốt nghiệp THPT đợt 1, các địa phương đang lên, phương án công bố kết quả sẵn sàng để thí sinh có thể tra cứu điểm từ ngày 26/7.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng các địa phương đều triển khai công tác chấm thi bảo đảm tiến độ và chất lượng, cùng với những quy định nghiêm ngặt về phòng chống COVID-19. Đến ngày 21/7, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Công tác chấm thi trắc nghiệm tại Nghệ An được tiến hành từ 9/7; chấm thi tự luận bắt đầu từ 11/7. Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Đào Công Lợi, Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An năm 2021, cho biết: Theo quy định của Bộ GD- ĐT, những địa phương có quy mô trên 30.000 thí sinh không phải triển khai học tập hướng dẫn chấm toàn hội đồng, mà chia nhỏ để bảo đảm an toàn phòng dịch. Nghệ An với trên 34.000 thí sinh nên cũng áp dụng hình thức này.

Sau khi hoàn tất chấm thi, nhận định của ông Đào Công Lợi, hướng dẫn chấm của Bộ GD - ĐT được xây dựng chi tiết, cụ thể, tạo thuận lợi cho công tác chấm thi của cán bộ. Cán bộ chấm thi được nghiên cứu, thảo luận sâu, thống nhất áp dụng hướng dẫn chấm, qua đó chấm rất đều tay. Điều này minh chứng cụ thể qua thực tế chấm của 280 cán bộ chấm thi; đồng thời không có sự chênh lệch đáng kể về điểm giữa các vòng chấm.

Sở GD - ĐT Nghệ An đã báo cáo và gửi dữ liệu cho Bộ. Dự kiến, ngày 24/7, Sở GD - ĐT sẽ đối soát kết quả thi với Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD - ĐT; ngày 26/7 công bố kết quả thi cho thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Chiều ngày 19/7, Phú Thọ đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1. Chia sẻ từ ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT, Ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm đều thực hiện nghiêm quy trình chấm thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD - ĐT. Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình chấm thi; không có cán bộ tham gia chấm thi vắng mặt và vi phạm quy chế. Tiến độ, chất lượng chấm thi được bảo đảm. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chú trọng và thực hiện tốt.

Tại Thái Bình, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT cho biết: Công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD - ĐT. Với bài thi tự luận, tổ chức chấm chung trước khi chấm thi 2 vòng độc lập; tiến hành chấm kiểm tra 1.873/22.451 bài thi, chiếm tỷ lệ 8,34%. Đánh giá chung, công tác chấm thi diễn ra thuận lợi, công tác an toàn phòng dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt, quy trình và chất lượng chấm thi bảo đảm.

Ngày 18/7, Thái Bình đã hoàn tất chấm thi toàn bộ bài thi tự luận và trắc nghiệm. Công tác khớp phách, nhập điểm đã hoàn thành. Điểm thi sẽ được Sở GD - ĐT Thái Bình công bố vào ngày 26/7 trên cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định của Bộ GD - ĐT. Chuẩn bị công bố điểm thi, Sở GD - ĐT Thái Bình đã tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không để xảy ra sai sót về dữ liệu và tình trạng quá tải đường truyền. Thí sinh Thái Bình có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ http://thaibinh.edu.vn/ từ 0h ngày 26/7/2021.

Thông tin từ ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Bắc Giang, địa phương đã hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Khẳng định đây là công đoạn quan trọng quyết định chất lượng kỳ thi, ông Khoa cho biết: Bắc Giang đã triển khai chấm thi nghiêm túc theo đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ GD - ĐT, bảo đảm chấm đều tay; công tác phòng chống dịch cũng được thực hiện ở mức cao nhất.

Tại Bạc Liêu, theo chia sẻ của Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Duy Hồng Tân, ngày 19/7, địa phương đã hoàn tất chấm thi cả tự luận, trắc nghiệm và gửi đĩa dữ liệu về Bộ GD - ĐT trưa cùng ngày. Quá trình chấm bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế; việc chấm thi cơ bản diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, không có trục trặc nào xảy ra.

Tương tự, Cần Thơ cũng hoàn thành các khâu chấm thi ngày 19/7 với sự tuân thủ tuyệt đối các quy định của quy chế cũng như hướng dẫn của Bộ GD - ĐT. Về phòng chống dịch trong chấm thi, Cần Thơ đã tổ chức xét nghiệm cho tất cả cán bộ tham gia công tác này. Toàn bộ giáo viên Ban chấm thi tự luận, trắc nghiệm, thư ký, thanh tra được bố trí ăn nghỉ tập trung tại nơi chấm thi. Công tác hậu cần liên quan đến bảo đảm sức khỏe được thành phố Cần Thơ quan tâm, hỗ trợ hiệu quả.

Bắc Ninh cũng đã hoàn tất chấm thi từ 19/7. Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD - ĐT Bắc Ninh Hà Huy Phương thông tin: Công tác chấm thuận lợi, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, tất cả cán bộ làm công tác chấm thi đều được xét nghiệm trước và sau khi chấm xong. Điểm thi cũng sẽ được Bắc Ninh công bố vào ngày 26/7 theo quy định.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/thi-sinh-co-the-tra-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2021-tu-26-7-post1357949.tpo