Thêm một trường khối Công an Nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển

Điểm sàn gồm tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (M1+M2+M3)*10/3+BTBCA, trong đó: + M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân, điểm trên được quy về thang điểm 100.

Bài thi Bộ Công an: điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

+ Điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

+ Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm.

+ Điểm bài thi BCA phần Tự luận (Toán/Văn): 24 điểm.

Cách tính ngưỡng đầu vào của thí sinh Nguyễn Văn A nêu trên là: Ngưỡng đảm bảo = (8,5+7,5+7,0)*10/3 + (35+24) = 135,67 điểm. Như vậy thí sinh Nguyễn Văn A đã đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

Trước đó, Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Trường ĐH Cảnh sát và Học viện Chính trị Công an Nhân dân cũng đã công bố điểm sàn.

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân như sau:

Nguồn: https://tienphong.vn/them-mot-truong-khoi-cong-an-nhan-dan-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-post146023...Nguồn: https://tienphong.vn/them-mot-truong-khoi-cong-an-nhan-dan-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-post1460239.tpo