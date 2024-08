8 trường công an công bố điểm chuẩn

Cục Đào tạo, Bộ Công an chiều 20/8 công bố điểm chuẩn vào các ngành đào tạo ở 8 trường công an. Điểm chuẩn 25,52 áp dụng với thí sinh nữ phía bắc ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, sử dụng bài thi đánh giá CA2 (trắc nghiệm kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ và bài Ngữ văn tự luận) trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.

Mức này được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh ghi nhận mức đầu vào thấp nhất. Thí sinh nữ phía nam sử dụng bài thi CA2 xét tuyển vào ngành này chỉ cần đạt 16 điểm.

Năm ngoái, mức thấp nhất vào các trường công an là 14,01 và cao nhất là 24,94. Như vậy, điểm chuẩn năm nay vào khối ngành này tăng, tương tự khối trường quân đội và nhiều trường khác.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.150 sinh viên. Ngoài sử dụng điểm thi, các trường xét tuyển thẳng và kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ THPT. Có 127 thí sinh đã trúng tuyển theo hai phương thức trên.

Với phương thức sử dụng điểm thi. Đây là năm thứ ba Bộ Công an tính kết hợp điểm thi tốt nghiệp với bài thi đánh giá. Với bài thi riêng, thí sinh làm một trong hai mã bài là CA1 và CA2. Phần trắc nghiệm của hai mã giống nhau, kiểm tra kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội và ngoại ngữ. Phần tự luận của bài CA1 là môn Toán, còn CA2 là Văn.

Học viên Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi đánh giá hồi tháng 7. Ảnh:Học viện cung cấp

