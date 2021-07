Thêm 3 tỉnh xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi trước dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sau TPHCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa và An Giang đã có văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi đợt 2.

TPHCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa và An Giang đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi đợt 2 (Ảnh minh họa) Nguồn: moet.gov.vn

Ngày 25/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa, cho biết, hôm 24/7, Khánh Hòa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT xin xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 của tỉnh. Số liệu từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho thấy, tỉnh có 760 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2. Trong số này, phần lớn tập trung ở 2 khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ là thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa.

Theo văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ GD&ĐT về tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh trong khu vực này được xét đặc cách tốt nghiệp. Tuy vậy, ông Hải cho biết, có hơn 20 thí sinh của tỉnh chưa thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng không nằm trong khu vực bị phong tỏa nên không được xét đặc cách tốt nghiệp. Vì vậy, với những thí sinh này, Sở GD&ĐT sẽ gửi đến tỉnh khác để dự thi.

Tương tự, tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT kiến nghị xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh trong tỉnh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, có 161 thí sinh sẽ tham gia thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 theo hướng dẫn của Bộ.

Trong đó, có 16 thí sinh đăng ký dự thi để được công nhận tốt nghiệp, 25 thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng và 120 thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nếu thí sinh không đủ điều kiện để xét đặc cách, Vĩnh Long sẽ tổ chức hội đồng thi theo quy định.

Vẫn tổ chức thi cho thí sinh có nhu cầu

Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, cho biết, Hội đồng thi Sở GD&ĐT An Giang đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 cho 72,27% thí sinh, còn 4.913 thí sinh chưa thi. An Giang cũng là địa phương có số lượng thí sinh chưa dự thi đợt 2 lớn nhất toàn quốc. Trước đó, địa phương đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ, các kịch bản ứng phó dịch bệnh để tổ chức thi đợt 2.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Sở GD&ĐT có tờ trình đề nghị Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho tất cả thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 và có nguyện vọng xét đặc cách, không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học.

Đối với thí sinh có nguyện vọng tham gia thi đợt 2 vừa để xét tốt nghiệp vừa sử dụng điểm xét tuyển sinh vào các trường cao đẳng, đại học, tỉnh An Giang vẫn tổ chức thi đợt 2 nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh. Qua khảo sát, có khoảng 2.200 thí sinh có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp.

