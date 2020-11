Sử dụng tiếng Anh trong bài kiểm tra Văn, nam sinh bị cô giáo “đáp trả” cực gắt

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 17:00 PM (GMT+7)

Mặc dù hoàn toàn có thể trừ điểm học trò vì lỗi cố ý "trêu ngươi", viết sai tên tác phẩm, thế nhưng cô giáo này lại khiến cộng đồng mạng vỗ tay thán phục với màn cho điểm công bằng và lời phê "phản dame" chất như nước cất.

Mặc dù là một trong những môn học trang bị những giá trị nhân văn góp phần hoàn thiện tính cách của học sinh, thế nhưng môn Ngữ Văn không "được lòng" nhiều teen. Mặc dù vậy, các thầy cô dạy môn học này luôn biết cách khiến học sinh của mình phải bật cười bởi sự hài hước, vui tính, qua đó gián tiếp truyền thêm cảm hứng cho chúng mình kiên nhẫn khám phá những điều thú vị của môn học "khoai" bậc nhất này.

Với đúng tên gọi của mình là Ngữ văn, thông thường học sinh thường được dạy rằng sử dụng ngôn ngữ, văn vẻ đúng với từng hoàn cảnh, tình huống khác nhau. Thế nhưng đôi khi cũng có những tình huống ngoại lệ khiến cho nhiều người không khỏi bật cười khi xem qua. Một trong số đó chính là trường hợp của bài kiểm tra đang “nổi như cồn” trên mạng xã hội ít ngày gần đây.

Cộng đồng mạng mới đây đã được một phen trầm trồ với lời phê bằng tiếng Anh nhưng lại do chính giáo viên Ngữ văn thực hiện. Đầu đuôi là bởi, thay vì ghi tựa đề văn bản bằng tiếng Việt thì chủ nhân của bài làm này đã “dịch” tên tác phẩm quen thuộc “Vợ chồng A Phủ” sang tiếng Anh, trở thành “Couple Afu”.

Màn “phản dame” cực gắt của giáo viên dạy Văn. (Ảnh: Group Trường Người Ta)

Thế nhưng điều khiến mọi người chú ý đến không phải là điểm số của bài làm mà lại chính là lời phê của giáo viên. Thay vì ghi lời phê ngắn gọn bằng tiếng Việt như bao học sinh khác thì giáo viên này lại “thị uy” với cậu học trò nghịch ngợm khi đáp trả bằng một tràng tiếng Anh.

Cô giáo viết: “A very nice couple but "couple Afu" is not the real name of this short story! So, don't write like that any more please! Do you understand?”, tạm dịch là: “Một cặp đôi rất đẹp nhưng "couple Afu" không phải là tên thật của truyện ngắn này! Vì vậy, đừng viết như thế nữa! Em hiểu chứ?”.

Câu chuyện về cô giáo Văn "cool ngầu" đã khiến cộng đồng mạng đổ liêu xiêu. Các bình luận đều tỏ ra thích thú trước sự tinh quái của cậu học sinh cũng như độ lầy lội, hài hước của giáo viên.

- “Không may cho cậu học trò là gặp ngay giáo viên cao tay ấn hơn rồi”.

- “Cô mình mà gặp kiểu ghi tiếng Anh này là 0 điểm luôn rồi, bài Văn Việt Nam thì ai lại cho Anh hóa như thế chứ?”.

- “Chắc cô giáo đam mê tiếng Anh từ nhỏ nhưng bố mẹ lại bắt làm cô giáo dạy Ngữ văn đây mà!”.

- “Cô giáo trường người ta luôn là mơ ước của biết bao thế hệ học trò”.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/su-dung-tieng-anh-trong-bai-kiem-tra-van-nam-sinh-bi...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/su-dung-tieng-anh-trong-bai-kiem-tra-van-nam-sinh-bi-co-giao-dap-tra-cuc-gat-1661836.tpo