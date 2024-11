Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng lên tiếng về "thông báo nghỉ học khi trời mưa lớn"

Ngày 12-11, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến công dân trên cổng Góp ý của thành phố về thông báo cho học sinh nghỉ học của sở này để tránh bão, mưa to.

Theo đó, một người dân gửi góp ý đến Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, đề nghị sở nên có những thông báo "kịp thời, chính xác và có tâm" trong việc cho học sinh nghỉ vì mưa bão.

Ý kiến này dẫn chứng, tháng 10 vừa qua, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng thông báo cho nghỉ học khi bão đã qua, trời nắng ráo khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ngày 5-11, tại TP Đà Nẵng có mưa to, nhiều tuyến đường ngập nặng, Sở mới thông báo nghỉ học vào khoảng 6 giờ 40 đến 7 giờ 30 khi hàng ngàn phụ huynh và học sinh đã đến trường.

Ngày 5-11, các trường thông báo nghỉ học vào thời điểm trời đang mưa to và sát giờ vào lớp nên nhiều phụ huynh đã chở con đi học phải quay về

"Việc này khiến mọi người quay ngược trở về, ảnh hưởng vô cùng, trong khi học sinh ở trường sẽ an toàn hơn" - ý kiến nêu và đề nghị Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cần có những công văn "thực tế" hơn.

Trả lời ý kiến trên, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho hay việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học nhằm để bảo đảm an toàn cho các em khi di chuyển, đi lại. Đồng thời, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất do bão, mưa lớn gây ra.

Các thông báo nghỉ học của sở ban hành dựa trên cơ sở thông tin do Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo về mưa lớn tại thành phố cùng các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố.

Học sinh lội nước về nhà trong sáng 5-11

Ngoài ra, sở này cũng cho biết thêm việc ban hành thông báo nghỉ học dựa vào quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn năm 2024.

Trong đó quy định, Sở GD-ĐT phải theo dõi diễn biến của thiên tai để quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là tại các vùng trũng thấp, ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất, đá.

Sở này cũng có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện thông báo cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; các trường đại học tư thục và các trường, trung tâm trực thuộc Sở khi có lệnh cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tạm nghỉ học khi thiên tai xảy ra...

