Sáng nay, hơn 93.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi 2 môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 00:38 AM (GMT+7)

Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, quyết tâm tổ chức kỳ thi thành công, trọn vẹn, bảo đảm an toàn cho thí sinh và những người tham gia ở mức cao nhất.

Theo đó, thí sinh chỉ phải đến điểm thi vào 2 buổi sáng, thay vì 4 buổi như kế hoạch ban đầu; thời gian làm bài mỗi môn thi cũng giảm từ 15 đến 30 phút, tùy môn.

Sáng 12/6, thí sinh thi môn Ngữ văn trong thời gian 90 phút, bắt đầu từ 8h30. Sau đó, thí sinh thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 45 phút từ 10h30 đến 11h15.

Sáng 13/6, thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h, sau đó thi môn Lịch sử với thời gian 45 phút, từ 10h30 đến 11h15.

Trước đó, từ tối 10/6, nhiều phụ huynh đã cùng con học quy chế thi trực tuyến, nhận sơ đồ điểm thi, phòng thi để có kế hoạch đưa - đón con an toàn, đúng giờ và cam kết thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của điểm thi.

Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, nâng cao chất lượng tuyển sinh cấp trung học phổ thông, bên cạnh các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 16 tổ giám sát hoạt động thanh tra coi thi tại tất cả các điểm thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.

Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đáp ứng công tác y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm cho kỳ thi; chỉ đạo các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã điều động nhân lực và phương tiện hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại 184 điểm thi.

Lực lượng công an của các địa phương cũng rà soát công tác chuẩn bị cho các kỳ thi để kịp thời ngăn chặn những hành vi mua bán, tàng trữ thiết bị gian lận công nghệ cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; hoàn thành hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các thành viên tại điểm thi.

Liên quan đến phương án phòng, chống dịch COVID-19, 30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác diễn tập phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị vật tư y tế và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đổi hai điểm thi tại huyện Đông Anh do ảnh hưởng của ca bệnh để bảo đảm an toàn cho thí sinh.

Tính đến 10h ngày 7/6/2021, thành phố Hà Nội có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch. Cụ thể, qua rà soát không có học sinh diện F0; 14 thí sinh diện F1; 5 thí sinh diện F2; 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa.

Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, thí sinh thuộc diện F0, F1 được tuyển thẳng vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập mà thí sinh đã có nguyện vọng đăng ký dự tuyển theo quy định (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) phù hợp với nơi cư trú của thí sinh.

Nguồn: http://danviet.vn/sang-nay-hon-93000-thi-sinh-ha-noi-lam-bai-thi-2-mon-dau-tien-ky-thi-vao-lop-1...Nguồn: http://danviet.vn/sang-nay-hon-93000-thi-sinh-ha-noi-lam-bai-thi-2-mon-dau-tien-ky-thi-vao-lop-10-5020211260395689.htm