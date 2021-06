Thi vào lớp 10: Hà Nội huy động hơn 500 thanh tra, ngày 11/6, thí sinh làm thủ tục dự thi trực tuyến

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 07:01 AM (GMT+7)

Lực lượng thanh tra làm nhiệm vụ cắm chốt tại 184 điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động hơn 500 thanh tra. Lực lượng thanh tra làm nhiệm vụ cắm chốt tại 184 điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh: TTX.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội còn thành lập 16 tổ giám sát (mỗi tổ có 3 thành viên), có nhiệm vụ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra tại các điểm thi.

Ngoài các nội dung về chuyên môn, công tác thanh tra kỳ thi năm nay có thêm nội dung về việc chuẩn bị, thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của các thành viên tại các điểm thi.

Để bảo đảm an toàn cho thí sinh dự thi, lực lượng thanh tra sẽ thanh tra việc bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi của thí sinh nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các phương án xử lý các tình huống bất thường tại điểm thi.

Việc thành lập lực lượng thanh tra kỳ thi nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế thi, các quy định liên quan đến việc tổ chức kỳ thi và các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Thí sinh làm thủ tục dự thi theo hình thức trực tuyến

Một trong những nội dung quan trọng khác cũng được UBND thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh là tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 11/6/2021, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến tại các trường trung học cơ sở, thay cho hình thức trực tiếp như kế hoạch đã công bố.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các trường trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý lựa chọn thời gian hợp lý trong ngày để tổ chức cho học sinh làm thủ tục dự thi theo hình thức trực tuyến.

Sở cũng khuyến khích các nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia để nắm chắc các quy định liên quan đến kỳ thi và cùng thực hiện tốt, với mục tiêu bảo đảm an toàn cao nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Để tránh xảy ra nhầm lẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã nhắc nhở các nhà trường thông tin cụ thể cho tất cả thí sinh tham dự kỳ thi về quy định mới này.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh cần nhớ rà soát lại một lần nữa các thông tin trong phiếu đăng ký dự thi; nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi để thực hiện nghiêm túc.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội diễn ra vào ngày 12 và 13/6/2021, với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh.

