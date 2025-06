Sáng nay 5-6, hơn 76.000 thí sinh TP.HCM làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM có 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước). Chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 em. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6-2025 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm thường và 10 điểm chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, Sở GD&ĐT đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ, đồng thời tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi vào ngày 4-6 và áp dụng quy trình bảo mật, an ninh tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.