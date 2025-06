Gợi ý đáp án Tiếng Anh thi vào lớp 10 TP HCM

Chiều 6/6, thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) trong 90 phút.

Đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh gồm 4 phần với 40 câu: Ngữ âm; Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp; Đọc hiểu; Viết.

Sau đây là gợi ý đáp án của các giáo viên tại Trung tâm Vĩnh Viễn, TP HCM:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C A B B A C B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A A C A C B C A D 21 22 23 24 25 26 27 28 C B T F F T B A

29. attraction

30. pleasant

31. preparing

32. Amazingly

33. scientists

34. damaging

35. provide information

36. provides an opportunity

37. Our car broke down on the way to the beach.

38. Unless he catches the first metro, he will be late for the conference.

39. She hasn't written to her grandparents since last April.

40. It was such awful weather that we couldn't go picnicking as planned.

Năm ngoái, môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) có khoảng 1.700 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, thấp hơn so với hơn 2.100 của năm 2023. Hơn 14.700 em có điểm 9 trở lên.

Ngày 7/6, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Những em có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, trong 150 phút.

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài 6/6 Sáng Văn 120 phút 7h55 8h Chiều Ngoại ngữ 90 phút 13h55 14h 7/6 Sáng Toán 120 phút 7h55 8h Chiều Các môn chuyên 150 phút 13h55 14h

TP HCM năm nay có gần 89.000 học sinh tốt nghiệp THCS lớp 9. Hơn 76.400 em đăng ký thi lớp 10, cạnh tranh khoảng 70.000 suất học công lập. Tỷ lệ trúng tuyển là hơn 91% - cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Trong 109 trường THPT công lập, trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất (1/2,9), cứ ba em thi có một em đỗ. Ở chiều ngược lại, hơn 40 trường có tỷ lệ cạnh tranh dưới 1, tức số thí sinh đăng ký ít hơn chỉ tiêu. Nếu đăng ký vào các trường này, cơ hội trúng tuyển cao hơn.

Thí sinh thi lớp 10 tại trường THCS Hoa Lư, TP Thủ Đức, sáng 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần