Rắc rối xung quanh 58 bài thi bị điểm 0: Chờ lí giải thuyết phục từ Bộ GD&ĐT

Thứ Hai, ngày 05/08/2019 12:00 PM (GMT+7)

Bộ GD&ĐT đã chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến 58 bài thi của thí sinh ở Tây Ninh bị điểm 0, chênh lệch điểm sau phúc khảo tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, lý do chưa thuyết phục và đặt ra vấn đề nếu lỗi thuộc về phần mềm thì liệu có thí sinh khác vênh điểm nhưng không phúc khảo?

Thí sinh cho rằng không mắc lỗi

Chiều 1/8, Bộ GD&ĐT dẫn theo báo cáo của các Hội đồng thi cho thấy, cả nước có 204 bài thi trắc nghiệm bị thay đổi điểm sau phúc khảo, trong đó Tây Ninh có 62 bài thi thay đổi điểm. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch điểm được cho là, chất lượng của bản in Phiếu trả lời trắc nghiệm không đồng đều dẫn đến máy quét không nhận dạng được chính xác; một số thí sinh tô nhầm số báo danh, một số thí sinh tô sai mã đề, tô mờ đáp án…

Ngay sau đó, cả thí sinh lẫn phía Sở GD&ĐT Tây Ninh lập tức có phản bác về 3 nguyên nhân dẫn đến chênh lệch điểm của 34 thí sinh trước và sau phúc khảo. Chia sẻ với PV, N.T. K.T, học sinh Trường THPT Trảng Bàng (Tây Ninh) - một trong những thí sinh có 3 bài thi trong tổ hợp khoa học xã hội bị điểm 0, sau phúc khảo tăng lên 17,5 điểm.

Cụ thể, môn Địa Lý của T tăng 5,25 điểm; môn Lịch sử tăng 3,5 điểm và Giáo dục công dân tăng 8,75 điểm. K.T. chia sẻ, cũng như nhiều thí sinh khác, sau khi kết thúc kỳ thi em đã hồi hộp để chờ kết quả. 0 giờ ngày 14/7, em lên mạng để xem điểm của mình thì kết quả thi 3 điểm 0 hiện ra trước mắt. Liên lạc với nhiều bạn bè cùng lớp để hỏi điểm thì các bạn có kết quả khác. Không hiểu chuyện gì xảy ra, khi đó em đã nằm khóc tới sáng không thể ngủ được. Khi đó, em đã nghĩ, không lẽ mình rớt tốt nghiệp, phải ăn nói sao với bố mẹ.

Cũng theo K.T, sau đó thầy giáo chủ nhiệm gọi điện động viên, trấn an và hướng dẫn em làm đơn phúc khảo. Bố mẹ cũng an ủi con không buồn nữa mà hi vọng vào kết quả phúc khảo. Ngày 27/6, khi nhận được điện thoại của thầy giáo chủ nhiệm báo kết quả, một lần nữa em bật khóc vì trút được gánh nặng lo lắng. K.T cho rằng, trong quá trình chờ điểm phúc khảo, em đã rất hoang mang, suy nghĩ rất nhiều về lý do bài thi của mình bị điểm 0. Sau khi biết thông tin nguyên nhân có thể từ chất lượng giấy in khiến máy chấm không nhận bản scan. “Nếu vì lý do này thì quá bất công, thiệt thòi cho bọn em đã lo lắng mất ăn mất ngủ suốt 15 ngày qua”, K.T nói.

Lê Quang Kỳ, học sinh giỏi quốc gia môn Tin học 2 năm liên tiếp đã chia sẻ cảm xúc “sốc, không nói nên lời” khi xem kết quả điểm thi ngày 14/7. Ngoài học sinh giỏi quốc gia, ở trường Kỳ cũng là học sinh học khá tốt các môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Vậy mà kết quả thi các môn trong tổ hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học đều đạt điểm 0, đồng nghĩa với trượt tốt nghiệp.

Kỳ cho rằng, sau khi làm bài thi em đã kiểm tra đáp án và cũng dự đoán được mức điểm của mình. Em cũng khẳng định, đã kiểm tra nhiều lần về số báo danh, các kết quả trong đáp án. Em dùng bút chì 3B tô rất rõ nên không thể có chuyện tô mờ hay mắc các lỗi khác vì vậy em hoang mang, lo lắng.

Rất may sau đó, thầy cô giáo đã gọi điện động viên, an ủi em chờ kết quả phúc khảo nên em vững tâm hơn. Riêng cha em là một giáo viên lâu nay luôn vững tin con học giỏi ở trường THPT chuyên nên kết quả ban đầu khiến ông sốc và lo lắng mất ngủ suốt nhiều ngày.

Lý do chưa thuyết phục

Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí - Công nghệ thông tin (Sở GD&ĐT Tây Ninh) cho rằng, phía trường ĐH chấm thi đưa ra lý do giấy kém chất lượng là chưa thuyết phục. Theo ông Tài, trước kỳ thi THPT quốc gia 2019, khi trường ĐH Công nghệ Đồng Nai được phân công về phối hợp với địa phương tổ chức thi và chủ trì chấm thi trắc nghiệm, Tây Ninh đã gửi cho ban chấm thi trắc nghiệm khoảng 200 mẫu phiếu để kiểm tra và quét thử.

Sau khi thử và ban chấm thi trắc nghiệm có ý kiến đồng ý với chất lượng giấy in phiếu trả lời trắc nghiệm thì Tây Ninh mới đặt in để phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia. Ngoài ra, trong các biên bản tổng kết chấm trắc nghiệm, biên bản tổng kết chấm phúc khảo các bài thi trắc nghiệm đều không có nội dung nào đề cập đến kỹ thuật in và chất lượng phiếu trả lời trắc nghiệm kém làm ảnh hưởng đến việc chấm. Hoặc nếu do chất lượng giấy in phiếu thì sẽ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bài thi của tất cả thí sinh chứ không chỉ 62 bài thi của 34 thí sinh như vừa rồi.

Cũng theo ông Tài, sau khi chấm phúc khảo, Hội đồng thi Tây Ninh có 36 thí sinh được thay đổi điểm ở các môn trắc nghiệm, trong đó xác định rõ chỉ có 1 em tô sai mã đề thi, 1 em tô trùng phương án trả lời, xóa không hết phương án cũ. Còn 34 em bị điểm 0 trong lần chấm đầu tiên không có bài thi nào các em tô sai mã đề, số báo danh hay tô mờ đáp án.

Trả lời Tiền Phong sáng ngày 2/8, bà Mai Thị Lệ, Giám đốc Sở GD&ĐT Tây Ninh cho rằng, phía Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai là đơn vị chấm thi trắc nghiệm tại địa phương. Hiện, 34 thí sinh đã được trả về điểm thực, đúng năng lực bài thi của thí sinh. Do đó, nguyên nhân vì sao dẫn đến sự việc như trên là do phía trường ĐH trả lời, lãnh đạo Sở GD&ĐT Tây Ninh không có bình luận gì thêm.

Trong khi đó, có nhiều ý kiến giáo viên, học sinh cho rằng, lỗi trong khâu chấm thi hay do thí sinh Bộ GD&ĐT phải làm rõ. Vì nếu không phải do thí sinh tô mờ đáp án, tô nhầm số báo danh mà hàng em phải rơi vào cảnh hoang mang, suy sụp khi nhận về các điểm 0 trong bài thi như trước.