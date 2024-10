Phụ huynh bất ngờ món quà cô giáo tặng con gái nhân ngày 20-10

Đây là những dòng chia sẻ của một phụ huynh trên group Facebook Hội phụ huynh TP.HCM. Thông tin trên ngay lập tức nhận được những lời bình luận rất dễ thương từ người đọc.

'Học trò bảo nhau chắc cô đi dạy vì đam mê'

Bài chia sẻ của chị Diêm Trúc Linh nhận được những phản hồi tích cực từ bạn đọc về hành động dễ thương của cô giáo nhân ngày 20-10. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyên văn bài chia sẻ như sau: “Trong lúc phụ huynh còn đang băn khoăn có cần tặng quà nhân ngày 20-10 cho các cô hay không thì hôm nay con gái mình đã nhận được quà của cô chủ nhiệm. Đây là món quà tự tay cô chuẩn bị cho hơn 20 bạn nữ trong lớp. Phụ huynh cũng bị bất ngờ bởi sự chu đáo của cô, dù mỗi ngày con đi học về đều kể tiết học nào cô cũng cho tụi con bánh kẹo - đến nỗi các bạn còn bảo nhau “chắc cô đi dạy vì đam mê”!

Món quà mang giá trị tinh thần vô cùng lớn cho các con - nhất là khi năm nay là năm đầu cấp của các con. Tình yêu thương, sự quan tâm của cô sẽ là động lực rất lớn để các con có một hành trình đầy hạnh phúc tại ngôi trường cấp 2. Mẹ thật lòng cảm ơn cô giáo rất nhiều đã yêu thương và chăm sóc các em”.

Phía dưới bài viết nhận được nhiều bình luận rất dễ thương từ mọi người.

Tài khoản Ngọc Linh viết : “Mình rất thích những status tích cực đầy năng lượng như thế này. Chúc 2 mẹ con có 1 thời gian cấp 2 vui vẻ”.

Còn tài khoản Tien Huynh nêu: “Cô giáo tuyệt vời” hay “ 10 điểm cô giáo ạ” hoặc “10 điểm cho sự tinh tế dễ thương của cô. Mong muốn được lan toả nhiều hơn” và “Cô giáo dễ thương quá”

Trong khi đó tài khoản Thanh Mai bình luận “Giống y cô giáo con mình lớp 1 trường công lập, ngày nào đi học bạn nào phát biểu, viết bài sạch đẹp là cô cho quà bánh. 1 lần phát biểu được 1 mặt cười, 5 mặt cười thì đổi được cái đồ chuốt bút chì. Cô tự bỏ tiền túi mua 3 cây quạt lắp cho lớp vì thấy mấy đứa nhỏ nóng quá. Họp phụ huynh, cô bảo cô đi dạy vì đam mê. 6 giờ 10 phút cô đã có mặt tại lớp vì nhiều phụ huynh đi làm cho con đi sớm có cô cũng yên tâm.

Còn tài khoản Phan Thu Hương chia sẻ: “Sáng nay cô giáo của lớp con mình cũng tặng quà cho các bạn gái (mỗi bạn 1 dây cài tóc) rất xinh; bạn trai được tặng kẹo...

Quà cô Lương Thị Tuyết Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/4, Trường THCS Trường Thọ, TP Thủ Đức tự tay chuẩn bị cho học trò nhân ngày 20-10. Ảnh: TRÚC LINH

Trân quý tấm lòng cô

Trao đổi với PLO, chị Diêm Trúc Linh, phụ huynh lớp 6/4 Trường THCS Trường Thọ, TP Thủ Đức cho biết mình là người đã viết những chia sẻ trên.

“Món quà này được cô chủ nhiệm tặng các con vào ngày hôm qua. Đi học về, con hí hửng khoe có quà 20-10 tặng mẹ. Cô tặng con nên con tặng mẹ đó” - chị Linh nói.

Chị Linh bày tỏ: “Tôi trân quý tấm lòng của cô dành cho các con. Không phải nhân ngày 20-10 mà tiết học nào cô cũng chuẩn bị bánh kẹo vì sợ tụi nhỏ đói. Cô còn chuẩn bị những phần quà nhỏ động viên các bạn học tập tiến bộ”.

Theo chị Linh, một lần có thể do may mắn, còn bé nhà chị từ mầm non, đến tiểu học rồi vào cấp 2, các cô đều có tình yêu và trách nhiệm với con lắm. Năm nay vào lớp 6 rồi nhưng mấy bạn cấp 1 vẫn hẹn nhau về trường cũ thăm cô. Nếu cô không yêu thương học sinh thì làm sao các con lại mến cô như vậy.

Chị Linh cho biết thêm, ban đầu khi con chị vào cấp 2, chị cũng lo con phải đóng nhiều khoản. Tuy nhiên, khi đi họp, chị cũng bất ngờ vì không có vụ mua ti vi mới, thay rèm cửa cũng không thu tiền vệ sinh lớp (các con tự phân công nhau trực nhật), các khoản thu của trường cũng thấp hơn mặt bằng chung. Đồ ăn bán trú con khen ngon.

“Môi trường tốt, thầy cô có tâm, học trò ắt sẽ hạnh phúc” - chị Linh nói.

"Một việc làm rất bình thường"

Trong khi đó, cô Lương Thị Tuyết Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/4 chia sẻ đây là một việc rất nhỏ, rất bình thường để khích lệ học sinh. Đơn giản để học sinh nhận thấy mình luôn được quan tâm.

"Tôi mong rằng qua những hoạt động này sẽ khích lệ tinh thần học tập của các em. Hôm qua, các bạn nam còn hỏi cô ơi sao không có ngày của tụi em. Lúc đó tôi chưa tiện nói vì muốn tạo bất ngờ vào tháng sau. Tôi chỉ muốn lan toả năng lượng tích cực đến học sinh của mình để các em cảm thấy luôn được yêu thương" - cô Mai nói.

Trước khi tặng quà, cô Mai còn chuẩn bị sẵn giấy màu, trên đó có tựa đề "Cảm ơn và xin lỗi" để học sinh viết lên những suy nghĩ của mình gửi tặng bà và mẹ.

"Qua hoạt động trên, tôi muốn các em thấy được bản thân đang được sống trong môi trường giáo dục đầy tình yêu thương. Do đó, các em cũng nên thể hiện sự yêu thương với người khác bằng những cách làm khác nhau" - cô Mai bộc bạch.

Theo cô Mai, hoạt động này đã được cô thực hiện nhiều năm qua và là việc làm rất bình thường.

"Sau khi nhận được quà, các em đặt nhiều câu hỏi như: Cô ơi! Trước giờ học sinh thường tặng quà cho cô giáo, sao cô lại tặng quà cho tụi em? Điều này, khiến em hơi bị bất ngờ. Tại sao cô lại làm việc này?.... Tôi trả lời, lý do đơn giản thôi, vì các em xứng đáng, bởi mọi người đều có quyền được yêu thương!". Cô Lương Thị Tuyết Mai

Có con gái đang học lớp 1, cô Mai hy vọng nơi này cô đang gieo những mầm xanh bằng tình cảm chân thành thì ở ngôi trường khác con mình cũng được yêu thương.

"Lấy chân thành để đổi lại chân thành, niềm vui của trò cũng là niềm vui của chính mình" - cô Mai bộc bạch.

