Nữ giáo viên mầm non bị cho nghỉ vì kiểm tra bộ phận nhạy cảm của trẻ

Trước đó, ngày 4/4, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản P.T.T.H (mẹ cháu Zeng Fang Sheng, 3 tuổi) đăng tải dòng trạng thái phản ánh về việc nữ giáo viên Trường mầm non Ngôi nhà Ong xinh thực hiện kiểm tra bộ phận sinh dục của cháu Zeng Fang Sheng trong phòng sinh hoạt chung, khi có mặt các bạn cùng lớp.

UBND quận An Dương (TP Hải Phòng) ngay sau đó đã tổ chức buổi làm việc với nhà trường, chủ đầu tư, phụ huynh để xác minh.

Kết quả thể hiện, chiều 28/3, nữ giáo viên Đ.K.C Trường mầm non Ngôi nhà Ông xinh đã thực hiện kiểm tra bộ phận sinh dục cháu Zeng Fang Sheng (36 tháng tuổi) trong phòng sinh hoạt chung, khi có mặt các trẻ em khác trong lớp.

Trường mầm non Ngôi nhà Ong xinh, tại phường An Đồng, quận An Dương.

Hành vi của nữ giáo viên được xác định chưa phù hợp về nghiệp vụ sư phạm và giáo dục giới tính cho trẻ. Do đó, Công ty CP Phát triển giáo dục Sakura Kids – Chi nhánh Tower đã chấm dứt hợp đồng với nữ giáo viên này.

UBND quận An Dương đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà trường rà soát toàn bộ quy trình chăm sóc, giáo dục trẻ em, tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện và cam kết gửi các phụ huynh.

Đồng thời, yêu cầu Phòng GD&ĐT tổng rà soát tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn để tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chăm sóc trẻ, xử lý các tình huống nhạy cảm.