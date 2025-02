Nữ diễn viên 'Sex and the City' đã xoay sở ra sao khi vừa làm việc vừa nuôi 4 đứa con mà không thuê giúp việc

Heidi Klum là một người mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình, nhà sản xuất và nữ doanh nhân người Mỹ gốc Đức.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình, giám khảo của Germany's Next Topmodel và chương trình thực tế Project Runway. Cô đã được đề cử cho sáu giải Emmy và có mặt mỗi trang của danh mục Victoria's Secret, là Thiên thần có đôi cánh lớn nhất tại buổi trình diễn thời trang hàng năm.

Heidi Klum cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the City. Trong phim "Sex and the City", Heidi vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Thành công trong sự nghiệp, bận rộn với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế, doanh nhân nhưng Heidi Klum vẫn nuôi dạy 4 con thành những đứa trẻ giỏi giang, tự lập mà không cần đến bảo mẫu như nhiều ngôi sao khác. Bí quyết của nữ diễn viên là gì?

Cựu thiên thần Victoria Secret cho rằng thể hiện tình yêu là điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con cái, Heidi quan niệm việc dùng lý lẽ và giải thích, giúp trẻ hiểu được phải trái với cô quan trọng hơn sự trừng phạt.

"Đôi khi, việc đó không có tác dụng ngay, nhưng tôi thà để các con học từ từ hơn là dồn tất cả vào cùng một lúc", cô chia sẻ.

Các con của Heidi, dù còn bé nhưng lại có gu thời trang rất độc lập và chúng luôn được tôn trọng.

Ví dụ, có lần Heidi đã tự tay cắt và nhuộm tóc theo ý con, giúp cậu bé chăm sóc kiểu đầu mới nhưng sau một tháng cậu bé lại chán và muốn cạo trọc.

Tuy nhiên, Heidi không hề phàn nàn, trách cứ cậu bé vì "Tôi không thích ép con cái làm theo ý mình. Tôi muốn chúng tự phát triển cá tính. Tôi đã cạo tóc cho con và giữ lại mớ tóc ấy để làm "nghệ thuật". Điều đó rất vui", cô chia sẻ.

Bà mẹ diễn viên, siêu mẫu này gọi việc chăm sóc, chơi đùa cùng các con là liệu pháp làm đẹp hiệu quả nhất, đồng thời cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống.

Dù có điều kiện tài chính dư dả để thuê người giúp việc hay bảo mẫu chăm sóc lũ trẻ, Heidi Klum lại quyết định không phụ thuộc vào sự trợ giúp đó.

Lợi thế của một bà mẹ sao Hollywood là tiềm lực tài chính, họ có thể thuê những bảo mẫu tốt nhất để chăm sóc con mình, nhưng Heidi tự làm mọi việc bất cứ khi nào có thể: nấu bữa sáng, đưa con đến trường, cùng con dạo chơi, dạy con học bài… Giao những việc ấy cho người khác, với bà mẹ này là một sự lãng phí.

Để đảm bảo tận dụng tối đa thời gian bên các con, Heidi luôn có một thứ "bất ly thân" là tờ thời gian biểu được lên chi tiết đến từng phút.

Cô nói: "Bọn trẻ muốn làm rất nhiều thứ, chúng có nhiều bạn bè và sở thích khác nhau. Bạn cần đảm bảo cho các con có được thứ chúng xứng đáng".

Heidi Klum cũng học được cách thích nghi với tất cả những rắc rối mà trẻ con mang lại: "Ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, rất sống động và ồn ã. Giờ ăn tối lúc nào cũng có thứ gì đó vương vãi. Bọn trẻ để đồ ăn rơi vào quần áo và dính đầy tay. Tôi cứ phải nhắc chúng cả nghìn lần về việc này".

Sự ồn ào và bừa bãi này có thể khiến cho các ông bố bà mẹ nổi cáu, nhưng với Heidi, đó là một phần của việc làm cha mẹ.

Không đau đầu chạy theo lũ trẻ với áp lực giữ cho căn nhà được chỉn chu, Heidi vui sướng khẳng định: "Nhà của tôi không phải là bảo tàng. Bạn có thể nhìn ra ngay là có trẻ con sống ở đây".

Mặc dù thoải mái vậy nhưng nữ siêu mẫu vẫn nuôi dạy các con trong khuôn phép. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí US Weekly cách đây vài năm, Heidi cũng tỏ ra là một bà mẹ vô cùng nghiêm khắc khi áp dụng các quy tắc bất di bất dịch đối với bọn trẻ.

"Xem tivi là không tốt, tôi không muốn bọn trẻ xem và học cách người ta đối xử tệ bạc với nhau. Tôi muốn để cho bọn trẻ tự do sáng tạo, vẽ và chơi đùa.

Bọn trẻ nhà tôi ăn khá tốt và đặc biệt là không bao giờ có chuyện chúng được ăn thêm một chiếc xúc xích. Chúng chỉ được ăn những gì đã dọn ra trên bàn.

Nếu không thích, sẽ chẳng có gì khác cho chúng lựa chọn. Và thế là bọn trẻ lại phải ngoan ngoãn ăn hết. Thỉnh thoảng, cũng có trường hợp ngoại lệ, khi đó, tôi sẽ cho mỗi đứa ăn thêm 1 quả trứng", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Con gái đầu của Heidi hiện tại đang nối nghiệp cô trở thành một người mẫu và nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo.

Trả lời phỏng vấn, Leni Klum cho biết, bản thân thích theo nghề người mẫu nhưng mẹ đã ngăn cản không cho làm người mẫu khi còn nhỏ vì muốn con gái có một tuổi thơ bình thường.

Sau này khi Leni Klum bước sang tuổi 16 mới nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Có thể thấy Heidi Klum luôn tôn trọng sở thích của con, nhưng cùng với đó không luôn quên bảo vệ con khỏi những cám dỗ của việc nổi tiếng sớm.

Hiện tại, nữ siêu mẫu hỗ trợ con rất nhiều trong hành trình theo đuổi ước mơ. Cô cùng con luyện tập hàng ngày, đưa con tham gia những chuyến công tác để con khám phá nhiều thứ.

Siêu mẫu Heidi Klum từng chia sẻ: "Tôi rất vui vì cuối cùng con tôi cũng đủ lớn và có thể làm công việc này. Tôi luôn nghĩ con bé còn quá trẻ. Tôi từng nghĩ không để bọn trẻ trở thành người công chúng. Nhưng khi con bé có thể lái ô tô năm 16 tuổi thì tôi nghĩ nó cũng có thể làm người mẫu nếu như đó là những gì nó thực sự muốn làm".

Khi con gái đến tuổi trưởng thành, Heidi Klum tôn trọng mọi quyết định của con.

Còn về Leni Klum, cô bé rất yêu thương và biết ơn mẹ bởi luôn được tôn trọng mọi lựa chọn. "Mẹ cho tôi những lời khuyên tuyệt vời trong công việc của mình. Mẹ luôn nói với tôi rằng: 'Hãy sống thật với chính mình và đừng để những gì người khác nói ảnh hưởng đến con hoặc thay đổi những gì con đang làm'", Leni Klum hạnh phúc bày tỏ.

Không chỉ cho con gái lớn tự do theo đuổi nghề nghiệp bản thân yêu thích, với 3 con còn lại, Heidi Klum cũng để bọn trẻ thoải mái lựa chọn quần áo, đồ ăn,...

Cách nuôi dạy này giúp trẻ tự lập, sớm tìm ra phong cách riêng và con người thật của mình. Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng không phải lúc nào cô cũng hài lòng với sự lựa chọn của con nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định ấy.

Heidi Klum cho biết: "Chỉ cần các con là những đứa trẻ biết điều, biết cư xử, học tập tốt ở trường thì con có thể mặc gì con muốn, kể cả đi giày cao gót khi đi ăn ở nhà hàng".

Người ta có thể nói Heidi Klum quá giỏi khi cô đảm nhiệm cùng lúc những công việc phức tạp nhất mà một người phụ nữ có thể đảm nhận, còn cô thì cho rằng làm mẹ là công việc khó khăn nhất: "Với việc kinh doanh, nếu có gì đó không ổn, nó chỉ không ổn thôi. Nhưng con cái thì khác, bạn không muốn phá hỏng cái gì cả. Đó là điều bạn không bao giờ có thể làm lại được".