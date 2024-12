Chân dài phim 'Sex and the City' nhàn nhã trong việc nuôi dạy con nhờ 1 nguyên tắc ai nghe cũng khâm phục

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" bình yên bên chồng thứ 3 kém 14 tuổi

Heidi Klum - chân dài phim "Sex and the City" sinh năm 1973 là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên thần" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" trẻ trung tuổi 51.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013. Trong tập 2, phần 4 của phim "Sex and the City", Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Trong sự nghiệp, ngay từ năm 2011, tạp chí Forbes đã ước tính tổng thu nhập của Klum trong năm là 20 triệu USD. Tới năm 2021, khối tài sản của siêu mẫu người Đức đã lên tới 160 triệu USD và cô trở thành biểu tượng thành công của thời trang Đức.

Chân dài từng trải qua hai cuộc hôn nhân, đầu tiên là với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Ric Pipino. Hai người kết hôn vào năm 1997, ly hôn vào năm 2002. Cuộc hôn nhân thứ hai của Heidi là với ca sĩ người Anh Seal. Sau gần 7 năm chung sống, vào năm 2012, Seal và Heidi ly thân. Heidi chính thức đệ đơn ly hôn Seal vào năm 2012 (hoàn tất vào năm 2014).

Heidi Klum hạnh phúc bên chồng kém 14 tuổi.

Hiện, Heidi Klum đang trong cuộc hôn nhân thứ ba với guitarist của nhóm nhạc Tokio Hotel - Tom Kaulitz (sinh năm 1989). Hai người hẹn hò từ năm 2018, xuất hiện công khai tại lễ hội Amfar Cannes vào tháng 5 năm 2018, không ngại ôm hôn thể hiện tình cảm.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" dạy con biết nói lời "làm ơn" và "cảm ơn"

Nói về việc nuôi dạy con, trong một buổi phỏng vấn, sao phim "Sex and the City" cho biết " Thật không dễ dàng gì khi dạy dỗ các con đều đang ở độ tuổi dậy thì, tuy nhiên, tôi đã nhất quán việc dạy con từ khi chúng con nhỏ". Nghĩa là từ lúc 4 người con còn bé, Heidi Klum đã nuôi dạy con nghiêm khắc dựa theo tính cách.

Heidi Klum và con gái Leni Klum.

bên cạnh đó, diễn viên Heidi Klum đã chia sẻ một số lời khuyên hữu ích đến từ kinh nghiệm của cô trong việc nuôi dạy con. Cô cho rằng, việc kể các câu chuyện, nói những lời "Làm ơn" và "Cảm ơn" dành cho con có tầm quan trọng nhất định.

Đặc biệt, cô luôn dành thời gian trò chuyện đôi chút khi các con không cư xử tốt. Đồng thời, cô cho rằng cha mẹ phải nhất quán trong việc dạy con.

Khi nói về vấn đề cân bằng giữa gia đình và công việc, nữ diễn viên đưa ra lời khuyên: "Như một người phụ nữ hiện đại, tôi phải làm nhiều việc cùng lúc. Tôi luôn cần phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên, khi bạn chỉ có thể thực hiện những việc bạn có thể làm, bạn không cần phải tự trách mình về điều đó. Con người luôn không thể trở nên hoàn hảo".

Nữ diễn viên cho rằng, đối với hầu hết những người mẹ, thời gian bên con là món quà tuyệt vời nhất. Giờ đây, khi các con của nữ diễn viên đã đang dần trưởng thành, nữ diễn viên hài hước chia sẻ cô không còn phải dạy con cái cách phát âm chuẩn nữa.

Heidi Klum và 4 người con.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh các con không được phép chụp ảnh trước công chúng. Cô bày tỏ dù các con đã trưởng thành, nhưng cô vẫn muốn cố gắng bao bọc như những đứa bé càng lâu càng tốt. Do đó, trong hầu hết các bức ảnh về gia đình được diễn viên Heidi Klum đăng tải lên MXH Instagram, các con cô sẽ quay lưng về phía máy ảnh hoặc cô ấy sẽ dán sticker vào ảnh để che mặt con. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nữ diễn viên sẽ chia sẻ những bức ảnh hiếm hoi có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong gia đình vào dịp đặc biệt.

