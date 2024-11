Hình ảnh khác lạ ở những ngôi trường nói không với điện thoại

Thầy cô giáo làm gương cho học sinh Sở GD&ĐT Nghệ An vừa phát động phong trào "Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học". Theo đó, học sinh được khuyến khích sử dụng điện thoại đúng lúc, đúng chỗ và một cách khoa học, nhằm vận dụng hiệu quả môi trường số. Mục tiêu chính của cuộc vận động là học sinh phổ thông không sử dụng điện thoại trong các buổi học chính khóa, học thêm và cả giờ ra chơi. Để triển khai thành công phong trào này trong các trường, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, sự quyết tâm của học sinh là rất quan trọng, nhằm vượt qua cám dỗ và biết cách sử dụng điện thoại một cách hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, các thầy cô giáo cũng cần thể hiện tính tiên phong và gương mẫu trong việc sử dụng điện thoại tại trường học, để làm gương cho học sinh.