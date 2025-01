Những thủ khoa đặc biệt

Nữ “thủ khoa kép”

Nữ thủ khoa “kép” Huỳnh Thị Mỹ Anh của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TPHCM

Cách đây 4 năm, Huỳnh Thị Mỹ Anh được Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TPHCM vinh danh là thủ khoa đầu vào. Kết thúc khóa học, cô gái trẻ này một lần nữa được nhà trường vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp khối ngành Kinh doanh – Quản lý với số điểm 92.8/100.

Thông tin từ Trường Đại học Quốc tế cho biết, sau khi trúng tuyển đại học ở vị trí thủ khoa, Mỹ Anh được nhà trường tặng học bổng toàn phần cho suốt khóa học. Cô là một trong số ít sinh viên của trường bảo toàn được kết quả học tập tốt trong suốt bốn năm để duy trì học bổng toàn phần. Tấm gương học tập của Mỹ Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều sinh viên thế hệ sau.

Mỹ Anh chia sẻ, trở thành thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường là điều bất ngờ, niềm vui nhưng cũng là phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng của cô. Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (tỉnh Đồng Nai), suốt thời gian học phổ thông, Mỹ Anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Từ nhỏ, cô bé Mỹ Anh mơ ước trở thành diễn viên và rất thích học nhảy, múa... Ước mơ chỉ thay đổi từ khi cô chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. “Em muốn theo đuổi ngành học kinh tế vì lĩnh vực này giúp mình năng động, được học hỏi nhiều hơn” - Mỹ Anh nhớ lại.

Hướng nghiệp thay đổi vào phút cuối khiến thời gian đầu vào đại học của Mỹ Anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nền tảng tiếng Anh tốt, nữ sinh này nhanh chóng vượt qua. Mỹ Anh bật mí bí quyết học tập của cô chủ yếu là sắp xếp lịch học hợp lý để tận dụng tối đa thời gian học ở lớp và tự học ở nhà cũng như cân bằng giữa việc học, ôn tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mỹ Anh còn tham gia làm trợ giảng cho một số giảng viên trong trường để tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.

Nhận Huân chương Lao động ở lớp 12

Nguyễn Mạc Nam Trung, thủ khoa “kép” của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.800 tân cử nhân hồi tháng 12/2024, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia TPHCM có 3 gương mặt được vinh danh thủ khoa lần 2. Trong đó, tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình 9,64, Nguyễn Mạc Nam Trung là thủ khoa ngành Toán học và đồng thời cũng là thủ khoa toàn trường.

Bốn năm trước, chàng trai này cũng từng là thủ khoa đầu vào ngành Toán học của trường. Nam Trung chia sẻ, bạn là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM, có đam mê đặc biệt với Toán học và xem môn học này như một người bạn tri kỷ. Năm học lớp 11, Trung đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn Toán. Lên lớp 12, Trung tiếp tục được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia. Là học sinh duy nhất của TPHCM được vào đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc tế, Nam Trung đã xuất sắc đoạt huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2020 với 28/42 điểm. Với giải thưởng này, Trung vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động.

Vừa hoàn thành chương trình đại học, bạn trẻ này đã nhận được học bổng chương trình Master 2 Fundamental Mathematics và đang học tiếp thạc sĩ tại Pháp.

Tốt nghiệp sớm loại xuất sắc

Lê Thị Bích Đào (phải) chỉ mất 3,5 năm để chinh phục danh hiệu thủ khoa Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng khóa

Khi các bạn cùng khóa vẫn đang vật lộn với các tín chỉ học tập thì Lê Thị Bích Đào (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại – Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) đã hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm và nhận bằng cử nhân. Không những thế, nữ sinh này còn tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm GPA 3.79/4.00.

Bích Đào từng là một trong số những gương mặt xuất sắc của Trường THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng) đạt giải nhì học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh và đại diện cho tỉnh "chinh chiến" nhiều năm tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Với thành tích của mình, nữ sinh Bích Đào nhận được Học bổng Chủ tịch SIU tài trợ 100% học phí toàn khóa và sinh hoạt phí trong 4 năm đại học.

Quan niệm rằng tuổi trẻ là thời gian quý báu để học hỏi, trải nghiệm, do đó, khi bước vào giảng đường đại học, Bích Đào mong muốn hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến để có cơ hội bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Đào phải học và tiếp nhận lượng kiến thức lớn và nhanh hơn nhiều so với các bạn cùng khóa.

Bộ sưu tập đáng nể

Nguyễn Mạc Nam Trung là một trong số ít học sinh sở hữu bộ sưu tập các giải thưởng danh giá như giải thưởng Lê Văn Thiêm năm 2020; Giải nhất Đại số kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc 2022, 2023; Giải nhất Giải tích kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc 2022, 2023; Học bổng Vallet 2022; Học bổng Never Give Up 2023; Học bổng POSCO Asia Fellowship 2023; Học bổng thạc sĩ PGSM 2024. Trung còn là tác giả bài báo trên tạp chí Journal of Algebra (Q1)...