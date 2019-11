Những kiểu ứng xử trong gia đình có hại cho cả cha mẹ và con cái

Bất kỳ mối quan hệ nào cũng rất cần sự chân thành và cởi mở. Một gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc là một gia đình có thể xử lý ổn thỏa tất cả các vấn đề. Và điều này phụ thuộc vào việc thiết lập được ranh giới thích hợp giữa cha mẹ và con cái.

Những kiểu gia đình dưới đây không những có hại cho sự phát triển của con mà còn cho cả những vị phụ huynh.

Cha mẹ bất đồng trong quan điểm dạy con

Đây là trường hợp rất cực đoan với kiểu gia đình có một phụ huynh rất nghiêm khắc trong khi người còn lại quá khoan dung. Sự căng thẳng và bất đồng giữa cha mẹ trong cách nuôi dạy con sẽ khiến trẻ bị mất phương hướng, dễ có những hành động không kiểm soát hoặc trở nên khó bảo. Trẻ cũng có thể tìm thấy những sơ hở trong hệ thống nuôi dạy con, nhất là khi nhận ra ba mẹ không đồng nhất trong quan điểm và chúng sẽ có thể lợi dụng người cha hoặc mẹ hiền lành, khoan dung để làm những điều vốn không được phép.

Cha hoặc mẹ quá bận rộn và người còn lại phụ thuộc tình cảm vào con

Cha mẹ ít giao tiếp với nhau và có cuộc sống cá nhân khá riêng biệt cũng là một điều bất lợi trong việc cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con. Ví dụ, một người quá bận rộn với công việc khiến người còn lại cô độc và trở nên kiểm soát, phụ thuộc tình cảm vào đứa con bằng cách chia sẻ sự thất vọng, nói xấu vợ/ chồng với đứa trẻ, lôi kéo tình cảm của con về phía mình … Điều này sẽ khiến trẻ mệt mỏi, buồn bã và trở nên căng thẳng lo sợ, đồng thời sẽ khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ.

Phụ huynh quá độc đoán, người còn lại là nạn nhân

Điều này xảy ra khi một phụ huynh trở thành một nhà độc tài kiểm soát toàn bộ gia đình, trong khi người còn lại trở thành nạn nhân cùng với những đứa con. Những đứa trẻ sẽ xem cha mẹ bất lực như bạn bè của chúng khi người này cũng “bắt nạt”. Tuy nhiên những nạn nhân này sẽ có thể “cấu kết” với nhau để tìm cách tấn công lại nhà độc tài. Lúc này gia đình sẽ trở nên không kiểm soát được, cha mẹ thì một người thất vọng, cô đơn, người còn lại bị tổn thương và bị lạm dụng trong khi những đứa trẻ bị cuốn vào giữa.

Con cái trở thành ông hoàng, bà chúa trong khi cha mẹ quá nuông chiều

Hệ thống cấp bậc gia đình rối tung khi con cái được trao quyền thao túng cha mẹ. Điều này đôi khi vẫn xảy ra khi cha mẹ bị bệnh tật, nghiện ngập hoặc quá cưng chiều con cái. Đứa trẻ trở thành ông hoàng, bà chúa trong nhà và sẽ cảm thấy có quyền làm bất cứ điều gì chúng muốn, kể cả những điều sai trái.

Cha mẹ đối đầu với con cái

Sự đối đầu giữa cha mẹ và con cái không phải là bất thường, nhưng sẽ trở nên không lành mạnh nếu luôn có “chiến tranh” xảy ra. Những lý do có thể là do khoảng cách thế hệ và không tìm được tiếng nói chung. Cha mẹ mong đợi con cái hành động trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn trong khi những đứa trẻ mong cha mẹ thấu hiểu hơn... Sự căng thẳng và thông tin sai lệch cuối cùng sẽ khiến cha mẹ và con cái ngày càng trở nên xa cách và không hiểu nhau.

Thành viên gia đình bị cô lập

Thoạt nhìn, gia đình này có thể trông đoàn kết, nhưng thực sự có một thành viên thường bị bỏ rơi. Đây có thể là do tự thành viên bị cô lập cảm thấy mình như con cừu đen trong gia đình do không giống các thành viên khác trong gia đình. Nhưng đó cũng có thể do cha mẹ tập trung quan tâm vào người khác và quên dành sự quan tâm cho thành viên còn lại. Cuối cùng, thành viên này có thể sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình.

