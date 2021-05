Những hình ảnh chỉ có trong đại dịch COVID-19: Thi thử online, phụ huynh giúp thầy cô làm giám thị

Thứ Bảy, ngày 29/05/2021 10:53 AM (GMT+7)

Để ứng phó với đại dịch đang ngày một phức tạp, nhiều trường trên địa bàn Hải Phòng chuyển việc khảo sát chất lượng cho học sinh cuối cấp bằng trực tuyến (online). Theo đó, nhiều phụ huynh đã nhận lời làm giám thị giúp thầy cô trong suốt quá trình con làm bài thi tại nhà.

Đang có con ôn thi tốt nghiệp THPT và đại học, nhận tin nhắn từ nhà trường, anh Vũ Trung, 55 tuổi (Lạch Tray, Hải Phòng) hủy ngay cuộc hẹn với nhóm bạn để ở nhà làm giám thị coi thi thử cậu con trai đang học năm cuối THPT Hàng Hải. Theo tin nhắn, lịch thi thử của học sinh khối 12 sẽ kéo dài trong 3 tối (27,28 và 29/5) từ 19h30 đến 22h10 qua phần mềm trực tuyến với các môn theo khối đăng ký thi của học sinh.

Phụ huynh trở thành giám thị bất đắc dĩ giúp thầy cô tổ chức thi thử cho nghiêm túc

Chị Nguyễn Thị Thu, 41 tuổi, phụ huynh em Nguyễn Yến Nhi cho biết, trước khi nhập vai giám thị, cô giáo chủ nhiệm đã tư vấn cho phụ huynh của lớp kỹ năng giám sát các con làm bài như ngồi trên cao nhìn xuống hoặc đứng gần và tuyệt đối không cho con dùng tài liệu, bởi lúc thi không ai được sử dụng tài liệu. Vì thế, khi "canh" chúng, tôi cứ ghế cao mà ngồi làm chúng không dám phạm quy.

Cùng học ôn với nhau và cùng làm bài thi khảo sát chất lượng qua online tại nhà, 2 nữ sinh Nguyễn Yến Nhi và Phạm Trang, lớp 9A1, trường THCS Tràng Cát, quận Hải An mỉm cười, thừa nhận "Phụ huynh coi thi gắt hơn thầy cô vì cả phòng thi chỉ có 2 thí sinh, giám thị bất đắc dĩ không di chuyển đi xa, chỉ ngồi canh suốt buổi; đã vậy thi thoảng còn bị mắng".

Việc học online là giải pháp tình thế trong đại dịch COVID -19 được các trường triển khai nhằm giúp học sinh duy trì việc học, việc ôn tập trước kỳ thi quan trọng sắp tới

Để học sinh thực hiện bài thi nghiêm túc, giáo viên chủ nhiệm kêu gọi phụ huynh phối hợp giám sát các con trong quá trình làm bài thi. Cũng như mọi phụ huynh trong lớp, anh Trung kiên nhẫn ngồi gần canh con thi thử. Suốt hai tiếng "canh" con làm bài, anh Trung cảm nhận sự học online và ôn luyện online nếu không chú ý có thể như muối bỏ bể. "Trò nào có ý thức, chăm chỉ học thì có thể vỡ vạc, thu lượm được chút kiến thức, còn ngược lại, chỉ như vịt nghe sấm vì không tập trung, lợi dụng học online để chát chít. Chưa kể, hôm nay (28/5) thi khảo sát online, thấy con cứ loay hoay muốn mở vở ra chép, mình lại phải quát "làm bài đi, cấm quay cóp", anh Trung đánh giá.

Cùng trong cảnh làm giám thị bất đắc dĩ vì con làm bài khảo sát chất lượng lớp 9 qua online, chị Phan Thị Thơm, phụ huynh em Nguyễn Đức Anh Tuấn, lớp 9A1 trường THCS Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng cho biết: "Mấy hôm nay, ngày nào các con cũng làm bài thi khảo sát qua team dưới sự giám sát của phụ huynh. Mình làm nghề may nên chỉ có thể canh con ngay tại quán. Con ngồi trước làm bài, mẹ ngồi sau vừa may vừa ngó xem con có chểnh mảng hay sử dụng tài liệu không. May được cô giáo chủ nhiệm nhắc từ trước nên công tác giám sát con làm bài khá thuận lợi và nghiêm túc".

Trước đó, nhằm giúp các thí sinh tiếp tục việc ôn luyện trong đại dịch COVID-19, mới đây, Sở GD&ĐT Hải Phòng có thông báo gửi tới các trường THPT kế hoạch tổ chức khảo sát trực tuyến đối với học sinh lớp 12 trên Chương trình giáo dục app.onluyen.vn. Thời gian triển khai cho học sinh khối 12 toàn thành phố từ ngày 27 đến 29/5. Học sinh tiến hành làm bài khảo sát trực tuyến các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. Trong đó, môn Ngữ văn được thực hiện dưới hình thức tự luận, các môn còn lại thực hiện theo hình thức trắc nghiệm.

Việc sắp xếp thời gian thi thử trực tuyến vào buổi tối để cha mẹ học sinh tiện theo dõi và hỗ trợ thiết bị. Các bài khảo sát theo hình thức trắc nghiệm sẽ có kết quả ngay trên app.onluyen.vn khi học sinh hoàn thành. Riêng bài thi môn Ngữ văn, học sinh sẽ chụp lại bài khảo sát gửi về trường theo các hình thức khác nhau do nhà trường quy định.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/nhung-hinh-anh-chi-co-trong-dai-dich-covid-19-thi-thu-online-phu...Nguồn: https://giadinh.net.vn/giao-duc/nhung-hinh-anh-chi-co-trong-dai-dich-covid-19-thi-thu-online-phu-huynh-giup-thay-co-lam-giam-thi-20210528220910995.htm