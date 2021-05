Những địa phương có dịch COVID-19 thi tốt nghiệp THPT thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 7 tới, tại một số địa phương ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 cũng đang lên các kịch bản để tổ chức kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh.

Lên phương án cho tổ chức 2 đợt thi

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức 1 Hội đồng thi với 21.012 thí sinh đăng ký dự thi. Theo thống kê đến hết ngày 22/5, Bắc Giang có 1 giáo viên cấp THPT dương tính SARS-CoV-2; số cán bộ, giáo viên thuộc diện phải cách ly y tế là 1.516. Đối với học sinh lớp 12, có 9.147 em thuộc diện phải cách ly y tế (trong đó có 1 học sinh F0). Do đó, Bắc Giang cũng đã đề nghị Bộ GD&ĐT sớm có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau. Trong đó, ở các địa phương là điểm nóng, cần có đợt thi riêng cho đối tượng học sinh đang phải cách ly, hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang thông tin, kỳ thi năm nay là một kỳ thi đặc biệt, diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khó khăn khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Bắc Giang là điểm nóng của cả nước. Sở GD&ĐT cũng đã lên phương án chi tiết cho việc tổ chức kỳ thi, trước hết là tổ chức cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 1 theo lịch tổ chức của Bộ GD&ĐT, số học sinh còn lại sẽ tổ chức thi đợt 2 và xem xét cả phương án tổ chức thi cho học sinh đang phải cách ly hoặc trong vùng bị cách ly.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hiện tại vẫn được tổ chức theo dự kiến của Bộ GD&ĐT. Ảnh minh họa: Q.Anh

Là địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước (khoảng 101.000 thí sinh) nhưng lại đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Hà Nội cũng đang thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo chỉ đạo của ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP Hà Nội năm 2021, sẽ xây dựng phương án dự phòng trong công tác thi và tuyển sinh, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sở GD&ĐT sẽ xây dựng phương án đối với học sinh là đối tượng F0, F1, F2 và các đối tượng khác đang được điều trị, cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch tại thời điểm kỳ thi diễn ra.

Còn tại Bắc Ninh, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng đã có chỉ đạo các đơn vị, trường học về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, các đơn vị, trường học tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thi của học sinh lớp 12 đúng các mốc thời gian quy định của Bộ GDĐT đồng thời đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh khối 12, thống kê đối tượng (cán bộ, giáo viên, học sinh...) F1, F2 đang cách ly y tế, thời gian cách ly và các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo đúng lịch quy định của Bộ GD&ĐT.

Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho thí sinh

Liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, quan điểm của Bộ GD&ĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Địa phương nào an toàn, không giãn cách xã hội, thí sinh nào an toàn thì sẽ tổ chức kỳ thi (vào ngày 7 - 8/7). Tại các khu vực thi sẽ bố trí các phương án phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3 với các phương án phòng, chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh diện này.

PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ GD&ĐT đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các trường đại học có phương thức xét tuyển phù hợp, bảo đảm tối đa quyền lợi cho học sinh, đồng thời bảo đảm quyền chủ động tuyển sinh của các trường. Trong giai đoạn này, ưu tiên trước hết của các thí sinh là bảo đảm an toàn sức khỏe, bình tĩnh ôn thi và chiến thắng dịch bệnh.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, trường hợp thí sinh F0 sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và được tạo điều kiện tham gia xét tuyển đại học bằng các hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Bộ GD&ĐT chủ động, tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng ngân hàng câu hỏi phù hợp. Những kiến thức tinh giản sẽ không được đưa vào đề thi năm nay. Nội dung thi chủ yếu trong chương trình lớp 12, đảm bảo tính phân hóa hợp lý và được sắp xếp từ dễ đến khó theo cấu trúc tương tự đề tham khảo do Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó.

Theo lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GD&ĐT công bố, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9/7. Trong đó, ngày 6/7 thí sinh làm thủ tục dự thi, 2 ngày thi chính thức là ngày 7 và 8/7, ngày 9/7 là ngày thi dự phòng. Để được xét tốt nghiệp, các thí sinh hệ THPT sẽ dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và tự chọn một trong hai tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường tổ chức tốt cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở giáo dục. Quan tâm, động viên, hỗ trợ các học sinh thuộc đối tượng F1, F2 đang phải thực hiện cách ly theo quy định được tham gia ôn thi bằng hình thức trực tuyến. Rà soát, xác định rõ từng đối tượng học sinh và xây dựng các kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn cho mọi đối tượng học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện có dịch bệnh COVID-19.

