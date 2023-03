Những điều thí sinh cần lưu ý khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sẽ không được dự thi

Theo quy định của Hội đồng thi, thí sinh có mặt tại phòng thi trước 7h30. Thời gian làm bài bắt đầu từ 8h30 và kết thúc vào 11h. Thí sinh đến chậm quá 15 phút (tính từ cửa phòng thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo và xuất trình giấy tờ tùy thân mà thí sinh đã sử dụng để đăng ký dự thi. Cụ thể là một trong các loại giấy tờ sau (bản chính, còn hạn sử dụng): CMND, CCCD hoặc hộ chiếu.

Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân như nêu ở trên do thông tin cá nhân bị sai và đang trong quá trình điều chỉnh cấp lại thì thí sinh phải thông báo với Hội đồng thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM và được đồng ý cho dự thi.

Trường hợp thí sinh không mang theo giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng thi trước giờ tập trung thí sinh tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) trong danh sách dự thi và giấy báo dự thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi trước giờ thi để xử lý kịp thời.

Thí sinh sẽ làm bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 150 phút

Thí sinh sẽ làm bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 150 phút. Bài thi hướng đến đánh giá năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh gồm: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (40 câu); toán, suy luận logic và xử lý số liệu (30 câu); giải quyết vấn đề liên quan lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa, lịch sử, chính trị và xã hội (50 câu).

Các câu hỏi được xây dựng theo hướng cung cấp số liệu dữ kiện và kiến thức cơ bản để đánh giá mức độ vận dụng, phân tích của người học. Tuy nhiên, điểm của từng câu hỏi sẽ có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi.

Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Trong đó, điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm; phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm; phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi

Đại học Quốc gia TP HCM quy định, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (được quy định tại điểm c khoản 3 mục này của Quy định); Atlat Địa lí Việt Nam (do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

Các loại máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) được mang vào phòng thi gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X; FX-880BTG; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus/; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS.

Ngoài ra, thí sinh có thể mang các máy tính bỏ túi tương đương, không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi, nhận thông tin và ghi âm, ghi hình.

Thí sinh sẽ không được mang vào phòng thi các vật dụng: giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi.

Những điều thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

Đại học Quốc gia TP HCM yêu cầu trong phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định. Cụ thể, thí sinh ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh, mã đề thi và thông tin cá nhân vào đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Theo đó, thí sinh phải điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm (chỉ được viết bằng một màu mực, không được dùng mực màu đỏ). Đối với số báo danh, phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước), điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in khi được thông báo từ cán bộ coi thi. Cụ thể, thí sinh phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.

Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ hay các lỗi khác, thí sinh phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.

Sau khi kiểm tra đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm và không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn và được cán bộ coi thi phát. Thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng.

Thí sinh chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Các trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi trong trường hợp sau:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Mang vật dụng trái phép vào phòng thi như giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi;

- Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

- Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

- Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Hội đồng thi cũng lưu ý, thí sinh bị đình chỉ thi thì bài thi sẽ bị điểm 0, không được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức diễn ra vào ngày 26/3 với 47 cụm thi tại 21 tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào. Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng, kết quả thi sẽ dùng để xét tuyển vào gần 90 trường đại học, cao đẳng có đăng ký sử dụng.

Trong đợt thi này, có hơn 90 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, TP. HCM là điểm thi có đông thí sinh đăng ký nhiều nhất, chiếm gần 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

