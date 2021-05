Có thể tổ chức nhiều đợt thi tốt nghiệp THPT

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Các địa phương đang chờ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Dự kiến ngày 27-5, Ban Chỉ đạo quốc gia thi tốt nghiệp THPT sẽ có cuộc họp với ban chỉ đạo thi của các tỉnh, thành

Cuộc họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức sẽ bàn về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chuẩn bị nhiều phương án

Bắc Giang hiện có 8 học sinh mắc Covid-19; hơn 1.000 giáo viên, học sinh là F1 phải cách ly tập trung; hơn 20.000 học sinh, cán bộ, giáo viên khác đang phải cách ly tại nhà... Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bắc Giang sẽ tính đến phương án đề xuất Bộ GD-ĐT tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 cho những vùng học sinh đủ điều kiện dự thi, đợt 2 cho những thí sinh liên quan F0, F1, F2 nhằm bảo đảm quyền lợi cho tất cả thí sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang cho hay đã tính đến kịch bản tổ chức kỳ thi trong tình huống có dịch, vì thế, các điểm thi, phòng thi đều chủ động chuẩn bị nhiều hơn so với dự kiến để phòng các tình huống phát sinh. Không chỉ tăng thêm phòng thi, lực lượng giáo viên, cán bộ coi thi của Bắc Giang cũng được chuẩn bị gấp đôi so với dự kiến để dự phòng trường hợp cán bộ, giáo viên liên quan F1, F2 phải cách ly là có người thay thế.

Trong khi đó, theo ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, năm nay Phú Thọ có hơn 16.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 2.600 em, dự kiến thành lập 39 điểm thi. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phú Thọ có 2 khu vực thuộc huyện Thanh Thủy và TP Việt Trì phải cho học sinh nghỉ học vì có ca mắc Covid-19 nên Sở GD-ĐT đã chuẩn bị nhiều phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đăng ký thi THPT 2021 tại TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Chủ động phương án thi tốt nghiệp nhiều đợt

Trước tình hình dịch bệnh, Bộ GD-ĐT đã chủ động yêu cầu các trường, sở chủ động xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo ông Phùng Quốc Lập, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, có trường hợp F0, F1, F2 thì ngoài 39 điểm thi chính, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ thành lập 3 điểm dự phòng để tổ chức riêng cho đối tượng F1, F2 - gồm TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Thủy.

Ngoài ra, mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 phòng dự phòng để tổ chức thi riêng cho đối tượng F3, F4 hoặc những học sinh có biểu hiện ho, sốt.

Cũng giống tỉnh Phú Thọ, nhiều tỉnh có ca mắc Covid-19 đang chuẩn bị cả 2 phương án thi một đợt nhưng có khu cách ly, phòng cách ly trong các điểm thi và phương án nữa là thi nhiều đợt. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ GD-ĐT sớm có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các đợt khác nhau. Cũng giống như năm 2020, đối với các địa phương đang là điểm nóng về dịch Covid-19 thì cần có đợt thi riêng cho đối tượng học sinh F1, F2, F3 đang phải cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa.

PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT, cho hay trong trường hợp cần thiết, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ GD-ĐT đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng đề thi cho yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt. Theo đại diện của Bộ GD-ĐT, trường hợp số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch (F1, F2, F3, thí sinh ở trong vùng bị phong tỏa) lớn, bộ sẽ xem xét đến phương án tổ chức đợt thi thứ hai cho đối tượng này. Nếu số thí sinh trong diện trên không nhiều thì có thể tính toán phương án thi một đợt nhưng có khu vực/phòng thi cách ly cho thí sinh trong diện F1, F2, F3.

Hà Nội tăng 22.000 thí sinh

Năm 2021, TP Hà Nội có hơn 113.600 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 22.000 thí sinh so với năm 2020. Với số lượng này, Sở GD-ĐT TP Hà Nội dự kiến tổ chức 193 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi, tăng thêm 50 điểm thi và hơn 900 phòng thi so với năm trước. Sở GD-ĐT TP Hà Nội cũng đang phối hợp Sở Y tế và các đơn vị, địa phương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi với quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi, chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng để ứng phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19.

