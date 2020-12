Nhảy từ lầu 2 trường học, nữ sinh lớp 7 chấn thương nặng

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 12:10 PM (GMT+7)

Đang học tiết Toán thì nữ sinh ở Vũng Tàu bất ngờ xin ra ngoài và nhảy từ tầng 2 xuống đất, hiện được cấp cứu tại bệnh viện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS N.T.B (TP Vũng Tàu) giải trình liên quan việc một học sinh trường này nhảy từ lầu 2 của lớp học xuống bị chấn thương, hiện điều trị trong bệnh viện.

Cô giáo chủ nhiệm cùng gia đình nữ sinh đang túc trực trong bệnh viện để theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh này.

Phía bệnh viện cho biết sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định hơn. Theo chẩn đoán, em bị chấn thương vùng chậu, giập gan.

Lan can đối diện lớp học - nơi nữ sinh nhày xuống

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-12, em G.C (SN 2008) học sinh lớp 7, đang học tiết Toán thì bất ngờ xin ra ngoài và nhảy từ lan can tầng 2 đối diện lớp học xuống đất. Giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng đưa học sinh này đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình biết.

Vị trí nơi C. nhảy xuống có lan can cao khoảng 1,5 m, từ đất đến vị trí lan can cao khoảng 9 m.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc

Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã cử giáo viên ở lại cùng người nhà theo dõi sức khỏe của C. và tìm hiểu nguyên nhân vì sao em nhảy lầu. Theo các bạn trong lớp, bình thường C. ít nói.

