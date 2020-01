Nhận 100 USD tiền thưởng từ bộ Giáo dục, bé gái nói 1 câu khiến người lớn "giật mình"

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Mặc dù nhận được số tiền thưởng 100 USD từ Bộ Giáo dục nhưng bé gái lớp 2 ở Singapore lại tỏ ra rất thất vọng. Em cho rằng thưởng tiền là không đánh giá cao mình.

Tong Yee tự hào khi con gái được nhận thường từ bộ giáo dục - Ảnh: Asia One

Theo Asia One, ngày 18/1, Tong Ruixin, học sinh lớp 2 ở Singapore, được Bộ Giáo dục nước này trao giấy khen cùng tờ séc ghi 100 USD vì đạt thành tích tốt ở trường. Số tiền này sẽ chuyển vào tài khoản Edusave của em.

Với 1 học sinh lớp 2 thì đây là một số tiền khá lớn. Do đó, ban đầu bố em, ông Tong Yee rất tự hào.

Tuy nhiên, Tong Ruixin lại tỏ ra không hào hứng vì phần thưởng này và ông bất ngờ khi biết nguyên nhân. Câu chuyện sau khi được người cha chia sẻ lên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý của dân mạng với hơn 1.200 lượt thích và 550 lượt chia sẻ.

Cụ thể, khi người đàn ông hỏi con về cảm xúc nhận thưởng, Ruixin nói: "Nó không phải là vấn đề lớn đâu. Đó chỉ là 100 USD".

Ngay cả khi ông an ủi con đây là sự ghi nhận, vấn đề không ở số tiền, cô bé vẫn khăng khăng "nó thực sự chỉ là 100 USD".

Nội dung ghi trên tờ séc khiến nữ sinh lớp 2 cảm thấy không được đánh giá cao - Ảnh: Asia One

"Tôi khá thất vọng và bắt đầu nghĩ về cách nuôi dạy con cũng như dự định dạy con về sự khiêm tốn, lòng biết ơn cùng ý nghĩa của chúng đối với xã hội", ông viết.

Tới khi lựa lời để nói với con gái, Tong Yee nhận ra vấn đề không ở thái độ Ruixin mà ở dòng chữ viết trên tấm séc do Bộ Giáo dục trao cho em: "One hundred dollar only" (chỉ 100 USD).

Cuối cùng, ông không cần uốn nắn tư tưởng con gái vì ông nhận ra lẽ ra, người viết séc nên bỏ từ "only" (chỉ) trên tấm séc - nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 2 cảm thấy mình không được đánh giá cao.

Bài đăng của Tong Yee nhận được sự ủng hộ của dân mạng. Họ cho rằng người trao thưởng nên cẩn thận hơn khi viết giá trị phần thưởng, tránh để trẻ suy nghĩ sai.

