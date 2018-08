Ngày tựu trường: Nhiều trẻ bị từ chối vào lớp

Ưu tiên 5 tuổi đến 4 tuổi rồi mới tới 3 tuổi Ông Lương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh, cho biết: "Sự việc xảy ra sáng nay, UBND TP đã nắm được và sẽ có chỉ đạo để có phương án sớm nhất. Trước mắt, TP sẽ đề xuất tỉnh bổ sung giáo viên, quan điểm phổ cập mầm non là ưu tiên 5 tuổi đến 4 tuổi rồi mới tới 3 tuổi. Trong khi đó, trẻ 3 tuổi chưa có chỉ đạo về phổ cập nên phải huy động công lập vì độ tuổi này nhà nước không thể bảo đảm hết được. Bên cạnh đó, phải ưu tiên học sinh nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách được vào trước rồi mới đến các hộ khác. Do vậy, cần phải huy động các trường tư thục, các nhóm trẻ độc lập cùng tham gia. Còn việc các cháu mầm non không được nhập học có vi phạm Luật Giáo dục hay không thì còn phải nghiên cứu, còn về việc phổ cập mầm non là 100%" - ông Tuấn nói. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cũng cho biết: "Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND TP tham mưu vấn đề này".