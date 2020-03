Ngày đầu học lại, trường kín khẩu trang

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Dù đã có giải thích không nhất thiết phải đeo khẩu trang nhưng ngày đầu quay lại trường hầu hết học sinh, sinh viên đều mang khẩu trang; các trường đều thực hiện tốt việc đo thân nhiệt.

Sau thời gian dài nghỉ để phòng dịch COVID-19, sáng 2-3, học sinh (HS) THPT của 60 tỉnh, thành trong cả nước cùng sinh viên (SV) nhiều trường ĐH đã quay trở lại trường. Số liệu thống kê sơ bộ, hơn 90% số HS đến trường.

Tâm dịch Vĩnh Phúc ngày đầu đi học trở lại

Sáng 2-3, ông Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, cùng lãnh đạo Phòng chính trị, tư tưởng HS-SV của sở đã đến Trường THPT Võ Thị Sáu, nơi có nữ sinh lớp 10 nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Theo báo cáo của ông Phạm Ngọc Thiệu, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, trường có 634 HS. Ngày đầu vắng 35 HS, trong đó 24 em cư trú ở xã Sơn Lôi và số còn lại là các lý do cá nhân. Các HS đi học với sức khỏe và tâm lý bình thường.

Bên cạnh đó, các trường THPT khác trên địa bàn cũng tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay khô cho HS trước khi vào trường. Đồng thời, giáo viên thực hiện chào cờ trong lớp, tuyên truyền phòng dịch COVID-19 vào tiết 1.

Tại lớp 10A2 Trường THPT Võ Thị Sáu, cô giáo chủ nhiệm Bích Ngọc cho biết sĩ số lớp sáng nay là 39/42 HS. Trong đó, ba em chưa đi học trở lại cư trú tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên), các em đang chấp hành việc cách ly toàn xã theo quy định.

HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thừa Thiên-Huế vào lớp không cần mang khẩu trang. Ảnh: NGUYỄN DO

Giảng đường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kín khẩu trang. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

“Dù ngộp cũng cố đeo”

Ghi nhận tại nhiều địa phương trong ngày đầu HS trở lại trường, các trường đều thực hiện đo thân nhiệt cho HS. Tại các trường chuẩn bị đầy đủ xà phòng rửa tay, chuẩn bị khẩu trang y tế dự phòng. Ngoài ra, một số trường còn bố trí phòng y tế dự phòng. Trường hợp HS biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi sẽ được đưa đến phòng y tế, sau đó báo cho phụ huynh và phối hợp với cơ sở y kế kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Em Bùi Quế Khanh, HS lớp 10 hóa Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết mặc dù rất sợ dịch bệnh nhưng mới đeo khẩu trang khoảng hai tiết học đã cảm thấy khó thở nên em buộc phải bỏ ra, không đeo nữa. Còn theo em Đỗ Thành Tài, HS trường này, do thấy việc phòng, chống dịch bệnh cho chính bản thân mình và cho các bạn khác là rất quan trọng nên đeo khẩu trang suốt quá trình học, lúc cần thiết như uống nước... mới bỏ ra.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, cho biết phụ huynh và các em HS vẫn lo sợ dịch bệnh nên chủ động đeo khẩu trang khi đến trường. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho HS thì phía Sở GD&ĐT cũng khuyến khích HS đeo khẩu trang chứ không bắt buộc.

HS cả tỉnh đi học được phát khẩu trang

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết tỉ lệ HS THPT đi học trở lại đạt 96,4%, giáo dục thường xuyên đạt 81,9%. Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết thêm 100% HS của tỉnh khi đi học lại đều được nhận khẩu trang miễn phí. Tuy nhiên, tùy theo đặc thù từng môi trường thì HS sẽ chủ động trong việc đeo khẩu trang hay không. Như toàn bộ HS trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh khi đến lớp đều không cần mang khẩu trang.

Tại Nghệ An, ông Cao Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết HS rất phấn khởi khi đi học lại. Trường có 1.417 HS, sáng nay chỉ vắng sáu em. Trong đó có một em bị cảm cúm thông thường, một em bị đau mắt và bốn em bị chó cắn. “Mỗi lớp được hỗ trợ 10 khẩu trang, một bình nước rửa tay tại các lớp và một số tại khu vực công cộng. Trường cũng lắp thêm 10 vòi nước, có chuẩn bị sẵn xà phòng diệt khuẩn. HS đều phải rửa tay trước khi vào lớp” - ông Tuấn nói. Toàn tỉnh Nghệ an chỉ vắng 730 HS.

Tại Long An, bà Phan Thị Dạ Thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, cho hay toàn tỉnh có 45 trường THPT vừa công lập vừa tư thục. Tổng số HS là 46.091 em. Sáng đầu tiên đi học vắng 1.333 HS, tỉ lệ HS đến trường là 97,11%.

Số liệu tại Khánh Hòa cho thấy khối THPT vắng 2.017 em, tỉ lệ đi học 94,5%; khối giáo dục thường xuyên vắng 571 học viên, đạt tỉ lệ 82,4%. HS đi học lại tại Cần Thơ đạt 91,7%. Bước đầu ghi nhận tình hình HS phấn khởi, vui tươi, chưa phát hiện trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HS có dấu hiệu nghi ngờ bệnh COVID-19.

Thêm hai trường cho SV nghỉ hết tháng 3 là Học viện Cán bộ TP.HCM và Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Trước đó, Trường Trung cấp quốc tế Khôi Việt (Thủ Đức, TP.HCM) là trường đầu tiên đã quyết định cho HS nghỉ học đến hết tháng 3.

SV nhiều trường ĐH-CĐ tự tin đi học trở lại

Trong khi phần lớn các trường ĐH-CĐ cho SV nghỉ học thêm 1-2 tuần vì dịch COVID-19, nhiều trường đã quyết định cho SV trở lại học tập từ ngày 2-3.

Trong ngày đầu quay trở lại, Học viện Tòa án yêu cầu học viên, SV hạn chế việc ra ngoài và tạm dừng công việc làm thêm ngoài giờ trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Học viện cũng nghiêm cấm các hoạt động giao cơm và đồ ăn từ bên ngoài vào; việc giao nhận hàng mua trực tuyến, bưu phẩm thực hiện ở ngoài cổng chính; học viên, SV không được mua đồ ăn ở khu vực cổng phụ; không nấu ăn, không tụ tập đông người hoặc tổ chức ăn nhậu trong phòng ký túc xá (học viên, SV được dùng ấm/phích đun nước trong phòng nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống cháy nổ).

Cũng trong sáng 2-3, Trường ĐH Duy Tân đã bắt đầu đón SV trở lại học tập sau hơn một tháng rưỡi nghỉ tết Nguyên đán lẫn nghỉ phòng dịch COVID-19.

Nhiều trường ĐH ở Hà Nội cũng chính thức cho SV trở lại trường sau kỳ nghỉ tết dài chưa từng có. Nguyễn Đức Vinh, SV K63, Viện Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội, khá háo hức trong ngày đầu tiên nhập học. “Với các biện pháp phòng, chống dịch của trường, em rất tự tin quay trở lại lớp học, không lo dịch COVID-19 quá nhiều” - Vinh nói.

Tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tất cả SV vừa đến giảng đường được nhận ngay khẩu trang kháng khuẩn, được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Mỗi SV còn được nhận thêm một lọ dung dịch sát khuẩn.

Theo thầy Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, trường đã chuẩn bị đủ khẩu trang, dung dịch rửa tay phát cho gần 37.000 SV cùng cán bộ, giáo viên tại trường.

Nữ sinh tiếp xúc với chú ở Đài Loan về đang được theo dõi

Ngày 29-2, nữ sinh LTQ (học lớp 10) rời nhà ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) để đến khu ký túc xá Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chuẩn bị tiếp tục học tập. Tuy nhiên, trước đó em Q. có tiếp xúc với người chú vừa trở về từ Đài Loan. Người chú này đang được cách ly tại nhà. Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã báo sự việc lên Trung tâm Y tế TP Vinh.

Trung tâm Y tế TP Vinh đã cử y, bác sĩ xuống trường kiểm tra sức khỏe cho em Q. Hiện em Q. đang được bố trí ở riêng tại phòng y tế của trường để theo dõi chờ kết quả cách ly, giám sát sức khỏe của chú em Q.

Hậu Giang: Một HS bị sốt, cả lớp nghỉ học buổi chiều

Trưa 2-3, ông Trang Kim Danh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), xác nhận một HS của trường có dấu hiệu sốt và đã được ngành chức năng tiến hành kiểm tra.

Sáng 2-3, em TTK (HS khối 12 của trường) có dấu hiệu sốt. Qua tìm hiểu, nhà trường nắm được thông tin gia đình em này có người thân từ Hàn Quốc về. Từ đó, ban giám hiệu trường nhanh chóng báo với ngành chức năng và đưa em này đến trung tâm y tế để kiểm tra. Ngay lập tức, trường đã cho lớp của em nghỉ buổi chiều để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sau đó em này chỉ bị viêm họng nên các HS sẽ đi học lại bình thường trong hôm nay.

