Năm học mới dưới chân đỉnh Phà Cà Tún

Bản Huồi Mới (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) ở dưới chân đỉnh Pha Cà Tún – cao hơn 1.500m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của 100% đồng bào người Mông.

Huồi Mới là một điểm trường khó khăn bậc nhất thuộc trường Tiểu học Tri Lễ 4 – nay nhập về Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tri Lễ 2. Suốt 40 năm qua, đến nay trường vẫn chỉ toàn là thầy giáo cắm bản. Nhưng ở nơi “cùng trời cuối đất”, việc dạy học ở các điểm bản này luôn được thực hiện quy cũ, nghiêm túc.

Bước vào năm học mới, những người thầy cắm bản nơi đây lại vượt khó, hoàn thành sứ mệnh “gieo chữ” nơi xa xôi, khó khăn bậc nhất của huyện biên giới Quế Phong.

Sau hàng chục năm thầy trò dạy học trong lớp tạm bằng gỗ, hoặc lắp ghép tại 2 điểm lẻ Huồi Mới 1 và Huồi Mới 2 thì từ năm học 2020 – 2021 đến nay, điểm trường Huồi Mới đưa vào sử dụng 5 phòng học bằng bê tông kiên cố với quy mô 5 phòng học, khu vệ sinh… với đầy đủ chức năng.

Đường vào bản Huồi Mới khó khăn, gian nan vất vả nhưng hàng ngày các thầy cô giáo vẫn vượt khó khăn đến trường gieo chữ.

Thầy Lương Văn Xuyên, SN 1969 là giáo viên cắm bản lâu năm nhất tại điểm trường Huồi Mới - thuộc Trường Phổ thông DTBT - Tiểu học Tri Lễ 2 cho biết: Năm học này, điểm trường Huồi Mới có 56 học sinh, chia làm 3 lớp học.

Sau lễ tựu trường, hiện vẫn còn nhiều em học sinh vắng học vì theo bố mẹ đi rẫy xa, không có sóng liên lạc. Thêm nữa, không ít học sinh còn theo bố mẹ đi làm công nhân tận miền Nam, hiện vẫn chưa kịp về năm học mới. Nhà trường đã giao giáo viên chủ nhiệm vận động để phụ huynh đưa con về để đến trường. Nhưng với một điểm trường lẻ, đầu năm học mới, các em đi học gần như đầy đủ là một điều rất khó.

Tuy tựu trường đã gần 1 tuần nay nhưng đến ngày 28/8, lớp học của thầy Thầy Lữ Văn Sơn mới chỉ có 17 học sinh, vắng 7 em.

Ở khu vực xa xôi khó khăn nên hoàn cảnh sinh hoạt của các thầy giáo cắm bản cũng vất vả. Trong ảnh là nơi nghỉ ngơi đơn sơ của các thầy giáo cắm tiểu học cắm bản ở điểm trường Huồi Mới.

Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng những người thầy nơi điểm trường Huồi Mới, Trường Phổ thông DTBT - Tiểu học Tri Lễ 2 vẫn động viên nhau vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ gieo chữ nơi rẻo cao.

Năm học 2024-2025, điểm trường mầm non Huồi Mới có 2 lớp học cho các cháu từ 3-5 tuổi. Theo cô Lầu Y Pay (phụ trách điểm trường mầm non Huồi Mới), tuy đã tựu trường nhưng do bố mẹ đi làm nương rẫy, làm ăn xa nên việc đến nhà vận động gia đình đưa các cháu trong độ tuổi đến trường vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ở vùng sâu vùng xa, điều kiện thiếu thốn nên các cô giáo gặp nhiều khó khăn. Những ngày đầu năm học mới, các giáo viên điểm trường mầm non Huồi Mới tất bật mang đồ dùng đến trường để chuẩn bị cho công tác dạy học.

Niềm vui của những em nhỏ người Mông được vui chơi tại điểm trường mầm non Huồi Mới.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]