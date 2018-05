Một học sinh lớp 8 bất ngờ gục chết giữa sân trường

Thứ Sáu, ngày 18/05/2018 15:45 PM (GMT+7)

Trong lúc đùa giỡn cùng bạn bè ở sân trường, một học sinh lớp 8 bỗng gục xuống bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Trưa 18-5, Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng (phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) cho biết nguyên nhân tử vong của em Trần Công Thuận (14 tuổi), học sinh lớp 8/4) có thể do bệnh lý.

Báo cáo vụ việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tân An

Khoảng 14 giờ 35 ngày 17-5, khi đang đùa giỡn cùng bạn bè trong sân trường, em Thuận bỗng gục xuống bất tỉnh. Phát hiện sự việc, nhà trường gọi báo cho Y tế phường 4 đến để sơ cấp cứu, sau đó chuyển em Thuận đến Bệnh viện Đa Khoa Long An nhưng em đã tử vong.

Theo Ban giám hiệu, khi sự việc xảy ra, Công an TP Tân An lập tức có mặt và tiến hành trích xuất camera an ninh của trường. Qua đó, xác định em Thuận đang chơi với các bạn dưới sân trường tự ngã bất tỉnh chứ hoàn toàn không có sự tác động nào.