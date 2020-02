Lùi kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7/2020: Học sinh có bị áp lực?

Học​ sinh, giáo viên và lãnh đạo Sở GD&ĐT cho rằng, Bộ GD&ĐT điều chỉnh​ khung chương trình năm học, trong đó đẩy kỳ thi THPT quôc gia từ ngày 23 đến 26/7 là thuận lợi cho các địa phương, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh.

Lùi kỳ thi THPT quốc gia đến cuối tháng 7/2020: Có lợi cho học sinh?

Giáo viên, học sinh thở phào

Bộ GD&ĐT thông tin, sẽ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo hướng: thời gian kết thúc năm học là trước ngày 30/6/2020; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020; thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Căn cứ vào các mốc thời gian nêu trên, các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 và chuẩn bị năm học 2020-2021.

Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn trong tháng 3 thì phải căn cứ vào các mốc thời gian nói trên xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi trung học phổ thông quốc gia của cả nước.

Trần Thái Anh, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) cho biết, em rất vui khi kỳ thi THPT quốc gia năm nay được điều chỉnh lùi 1 tháng so với năm trước. Thời gian này, đảm bảo cho Anh và các bạn học bù để tiến tới kỳ thi. “Trước đó, trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh, nhiều người cho rằng, thời gian bù sẽ không đủ như thời gian nghỉ khiến em lo lắng. Tuy nhiên, thời gian ở nhà cũng chỉ làm một số dạng bài tập mà không được học sâu kiến thức”, Thái An nói.

Cô Võ Thị Hoài T., giáo viên một trường THPT ở Hà Tĩnh cũng chia sẻ, cô thở phào khi kỳ thi được lùi đến cuối tháng 7/2020. Có như vậy, cô trò mới đủ thời gian để dạy học hết chương trình cũng như ôn tập. Nếu chỉ bù khoảng 1-2 tuần, chắc chắc học sinh sẽ bị áp lực, ít nhất là về mặt tâm lý.

Trên các diễn đàn, học sinh, thầy cô giáo chúc mừng nhau, vì trước đó lo lắng việc nghỉ học lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đặc biệt thi THPT quốc gia. Theo các giáo viên, với việc bù đủ thời gian nghỉ, chất lượng kỳ thi sẽ không bị ảnh hưởng. Trong thời gian nghỉ, học sinh vẫn được giao bài tập, ôn tập cũng cố kiến thức cộng với việc lùi đủ 1 tháng nghỉ, thuận lợi sẽ thuộc về học sinh.

Học sinh không bị áp lực

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An - GS.TS Thái Văn Thành cho rằng, “Với việc lùi 1 tháng các mốc thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia, thi lớp 10 lùi nửa tháng mà Bộ GDĐT vừa quyết định, các địa phương sẽ chủ động tổ chức dạy học đảm bảo đáp ứng chương trình và học sinh, giáo viên không bị áp lực vì học bù. Với Nghệ An, chúng tôi cho học sinh nghỉ học 3 tuần, nhưng có 2 tuần dự phòng, cộng với 1 tháng kéo dài theo điều chỉnh mới của Bộ, thì chắc chắn học sinh sẽ có dư nhiều thời gian để ôn tập kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới”, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An - GS.TS Thái Văn Thành nói.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết, các trường học của địa phương này đã sẵn sàng các điều kiện đảm bảo để đón học sinh trở lại trường. Cụ thể thời gian qua, tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phun khử khun khử khuẩn phòng học, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, vệsinh trường lớp... Trong tuần tới, trước khi đón học sinh trở lại, các nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn lần nữa.

Đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường, nhưng Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, ngành giáo dục sẽ không chủ quan mà tiếp tục phối hợp với Y tế địa phương để tổ chức tuyên truyền cho các nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến nghị của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT.

Thời gian qua, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT các nhà trường, giáo viên vẫn duy trì liên lạc với phụ huynh, học sinh để giao bài tập và hướng dẫn làm bài các em.

Do đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tự tin khi học sinh trở lại trường, nề nếp học tập sẽ sớm đi vào ổn định, đảm bảo chất lượng và tiến độ chương trình học tập.

Tương tự, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cũng đã tham mưu UBND tỉnh cho học sinh đi học lại vào ngày 2/3.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lương Văn Việt cho biết, với việc Bộ GD&ĐT lùi thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia 1 tháng, bằng thời gian học sinh nghỉ phòng chống Covid - 19, ngành giáo dục Hải Dương không cần tổ chức cho học sinh học bù vào cuối tuần hay tăng buổi học. Việc học tập của học sinh sẽ diễn ra như bình thường như trước nay.

Những tuần học sinh nghỉ học vừa qua, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Hải Dương đã tiến hành vệ sinh, khử trùng trường lớp và các thiết bị, đồ dùng dạy học. Tính đến ngày 19/2, 100% cơ sở giáo dục của Hải Dương đã phun thuốc khử trùng, trong đó nhiều trường phun thuốc đợt 2.

Trước thời điểm học sinh trở lại trường, ngành giáo dục Hải Dương sẽ thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp lần, chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn cho học sinh, giáo viên. Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban ngành liên quan, chỉ đạo tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về nguyên nhân, hậu quả và hướng dẫn cá biện pháp phòng chống dịch bệnh; đặc biệt là hướng dẫn các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường.

