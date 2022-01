Lệ phí dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào?

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, thí sinh không nên thi thử đánh giá năng lực nhiều lần. Vì không mang lại hiệu quả học tập đồng thời lại lãng phí tiền và thời gian.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đã có trên 50 trường ĐH lấy kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) để tuyển sinh năm 2022.

Năm 2022, Trung tâm Khảo thi ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ công bố lịch thi và địa điểm thi cả năm để thí sinh sắp xếp thời gian phù hợp với kế hoạch cá nhân. Việc đăng ký dự thi ĐGNL thực hiện trực tuyến giống như năm 2021.

GS Nguyễn Tiến Thảo thông tin các đợt đăng ký sẽ được mở dần dần để thí sinh yên tâm đăng ký theo lịch trình kết thúc chương trình trung học phổ thông.

Trung tâm Khảo thí không giới hạn số lần dự thi nhưng 2 đợt thi liền kề của thí sinh cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Theo GS Thảo, thí sinh không nhất thiết đăng ký 1 lần cho nhiều đợt (đã mở) vì sẽ phải đóng nhiều lệ phí trong khi các đợt thi có thể bị điều chỉnh do dịch COVID-19. “Trung tâm Khảo thí không khuyến khích thí sinh đăng ký nhiều đợt thi trong năm vì điểm thi giữa các đợt thi của thí sinh hầu như không thay đổi. Ngược lại, tâm lý đăng ký đợt đầu để “thi thử” hay “thi chơi” sẽ tạo tâm lý chuẩn bị không tốt cho chính thí sinh dự thi”, ông Thảo nhấn mạnh.

Nói về lệ phí dự thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội, GS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ các đợt thi năm 2021 được hỗ trợ tài chính để “khởi động” kỳ thi này và phục vụ xét tuyển chủ yếu vào ĐH Quốc gia Hà Nội. Thêm vào đó, hạ tầng kỹ thuật (máy tính, phòng máy, máy chủ, hạ tầng công nghệ thông tin), cán bộ coi thi khai thác tại Trung tâm Khảo thí nên vẫn sử dụng mức lệ phí là 200.000 đồng/thí sinh/lượt thi đã thực hiện của năm 2015-2016.

Năm 2022, ĐH Quốc gia Hà Nội đã giao cho Trung tâm Khảo thí xây dựng định mức lệ phí được xác định trên nguyên tắc tính đúng, đủ chi phí tổ chức thi trên quy mô lớn và phải thuê khoán hạ tầng, nhân lực (cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát, bảo an, y tế…) tại nhiều trường đại học trong cả nước; bổ sung thêm khoảng 25% câu hỏi mới vào ngân hàng đề thi trong năm 2022-2023. Do đó mức lệ phí đăng ký dự thi và thi ĐGNL năm 2022 xây dựng trên nguyên tắc tính đủ chi phí dao động từ 586.000 đến 625.000 đồng/thí sinh/lượt thi (chưa bao gồm chi phí triển khai phòng dịch COVID-19).

Với trách nhiệm xã hội, ĐH Quốc gia Hà Nội có chính sách miễn lệ phí cho các đối tượng thí sinh hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ 50% lệ phí cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến đời sống kinh tế xã hội. Do đó mức lệ phí năm 2022 thí sinh sẽ nộp là 300.000 đồng/thí sinh/lượt thi và phần còn lại sẽ do ĐH Quốc gia Hà Nội hỗ trợ.

Mặt khác, GS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội là kỳ thi chuẩn hóa, dù tổ chức ở bất kỳ nơi nào thì đều phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt đã được chuẩn hóa. Cấu trúc đề thi, mức độ khó dễ của từng đề thi được cân bằng giữa các thí sinh, giữa các ca thi, giữa các đợt thi và giữa các địa điểm tổ chức thi. Dù thí sinh tham dự kỳ thi tại bất cứ nơi nào do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đều có giá trị như nhau.

Thứ hai, việc thi và xét tuyển đại học là tách biệt nhau hoàn toàn. Thí sinh phải xem xét trường ĐH dự kiến sẽ theo học có xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL hay không. Nếu như trường đó sử dụng kết quả thi ĐGNL như là phương thức xét tuyển thì có thể yên tâm đăng ký dự thi và tham gia kỳ thi ở bất kỳ địa điểm nào phù hợp nhất với bạn để đạt kết quả cao nhất có thể.

Nguồn: https://tienphong.vn/le-phi-du-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nhu-the-nao-post1408626.tpo