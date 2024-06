Lan truyền lộ đề thi Ngữ văn: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Tối 8/6, sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội, mạng xã hội lan truyền thông tin, lộ đề thi môn Ngữ văn.

Theo thông tin lan truyền, ban đầu, đề có câu hỏi thuộc tác phẩm “Bếp lửa” của tác giả Bằng Việt và phần nghị luận yêu cầu thí sinh nói về lòng dũng cảm. Tuy nhiên, do bị lộ đề nên 5 giờ sáng ngày 8/6, trước khi thi môn Ngữ văn toàn bộ đề được thay mới.

Thí sinh trước giờ thi môn Toán tại điểm thi THPT Khương Đình, Hà Nội. (ảnh: Như Ý)

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, kết thúc ngày thi thứ nhất, kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thông tin lộ đề trước kì thi là không chính xác.

Cũng theo ông Cương, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi. Trước kì thi, đề được vận chuyển đến 201 điểm thi dưới sự giám sát, bảo vệ của cơ quan công an. Tại điểm thi, ngoài lực lượng công an, các phòng chứa đề thi, bài thi đều lắp camera theo dõi 24/24 đảm bảo an ninh, an toàn.

“Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận”, ông Cương nói.

Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội diễn ra 2 ngày từ 8-9/6 với hơn 105.000 thí sinh dự thi. Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút. Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng, kết thúc kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]