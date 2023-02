Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Những điều thí sinh cần biết để không bị “trượt oan”

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 cả nước có 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì, dành cho thí sinh dự thi để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ và 50 cụm thi do các Sở GD&ĐT chủ trì. Hà Nội có 5 cụm thi do các trường đại học chủ trì gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ĐH Lâm nghiệp. TPHCM có 4 cụm thi do trường đại học chủ trì gồm: ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Sư phạm TP HCM.