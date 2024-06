Kết thúc kỳ thi lớp 10: Thí sinh, phụ huynh như 'trút được gánh nặng'

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống tại một số điểm thi trên địa bàn TP. Hà Nội, sau khi hoàn thành 2 bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, nhiều thí sinh phấn khởi chia sẻ, đề môn Toán năm nay vừa sức.

Em Đặng An Khánh (học sinh lớp 9A4 Trường THCS Thanh Xuân) thi tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) cho hay: "Đề thi năm nay dễ, chỉ có mấy câu phân loại thì dài. Em làm bài rất tốt, dự đoán sẽ được 10 điểm. Dù làm cả 3 bài thi tương đối tốt nhưng em vẫn hồi hộp bởi sáng mai em còn làm bài thi chuyên, nguyện vọng 1 của em là Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thi chuyên nhân hệ số hai".

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm), Nguyễn Trung Hiếu cho biết: "Em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Minh Quang. Đề thi Toán năm nay khá đơn giản, dễ làm. Em làm trong khoảng 100 phút là xong bài. Em nghĩ mình sẽ được 9 điểm".

Em Cao Minh Hồng cũng nhận định đề thi khá dễ so với các đề khảo sát em đã từng làm. Phần hình học em cho là khó nhất. Nếu cẩn thận là có thể được điểm cao. Em chắc chắn đúng được trên 90%. Gần 10% còn lại em cũng làm được, tuy nhiên chưa chắc chắn về kết quả".

Sau khi hoàn thành cả 3 môn thi của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, thí sinh vui sướng còn phụ huynh như "trút được gánh nặng lớn".

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự hài lòng khi con làm bài thi tương đối tốt.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm), chị Nguyễn Hương (ở Bát Tàng) cho biết: "Mặc dù tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập năm nay rất cao nhưng khi con đã hoàn thành cả ba môn tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn người".

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định không lộ đề Ngữ văn

Tối 8/6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, mạng xã hội râm ran thông tin lộ đề thi Ngữ văn.

Theo thông tin đăng tải, đề thi Ngữ văn ban đầu có tác phẩm "Bếp lửa" của tác giả Bằng Việt, đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tuy nhiên do lộ đề nên 5h ngày 8/6, trước giờ thi môn Ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề Toán và tiếng Anh.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay bị lộ, sáng 9/6, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2024-2025 TP. Hà Nội khẳng định: Thông tin này không chính xác, không có việc lộ đề Ngữ văn tại Hà Nội.

Việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7/6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều xa, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 của Hà Nội,

Ngày mai, 10/6, những thí sinh nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ hay lớp chuyên của Trường THPT Chu Văn An, Sơn Tây sẽ làm thêm bài thi môn chuyên.

