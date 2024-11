Tối 25-11, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có thông báo việc tổ chức dạy và học trước diễn biến phức tạp của mưa lũ hiện nay.

Theo đó, sở này đề nghị đối với những vùng ngập lụt chưa thể đi lại được, thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến khi đủ điều kiện đảm bảo an toàn tổ chức cho học sinh trở lại trường.

Học sinh vùng ngập lụt ở Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học. Ảnh: BT

Những vùng ít bị ảnh hưởng và nơi khô ráo như huyện Nam Đông, A Lưới và một số địa bàn thuộc thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà, huyện Phong Điền,... cho học sinh trở lại đi học bình thường từ ngày 26-11.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện theo chỉ đạo tại các văn bản hướng dẫn của sở về công tác giáo dục an toàn giảm thiểu tai nạn thương tích sau mưa lũ.

Đặc biệt, các trường căn dặn học sinh vào sau mỗi buổi học tuyệt đối không đến những nơi ao hồ sông suối khi không có sự hỗ trợ của người lớn.

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ sáng 18-11 đến 15 giờ chiều nay 25-11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to.

Dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, hoạt động mạnh, nên tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to.

