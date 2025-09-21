Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo

Liên quan đến sự việc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo trong lớp tại Trường THCS Đại Kim, mới đây, trả lời phóng viên VTV, bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trước khi xảy ra sự việc 1 ngày, học sinh đã mang đồ chơi sắc nhọn đến lớp. Cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở học sinh cất ở nhà, nhưng hôm sau nam sinh vẫn đem tới trường.

Khi nhìn thấy, giáo viên nghĩ đồ vật này sẽ gây nguy hiểm cho học sinh. Ngoài ra, đây cũng là vật cấm bị mang tới trường theo nội quy nên cô giáo đã tịch thu.

Chính điều này đã dẫn tới việc học sinh có hành vi túm tóc, kéo cô để giằng lại món đồ chơi này.

Bà Hà cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời các bên liên quan đến làm việc và tổ chức xin lỗi giáo viên ngay trước lớp học.

“Gia đình cũng đã cho con đi khám về tâm lý. Kết quả, tâm lý của học sinh đang ở khoảng ngưỡng gần stress. Với tâm lý như thế, con vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình”, bà Hà nói.

Trường THCS Đại Kim, Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Vị hiệu trưởng cho hay sau sự việc học sinh đã nhận ra khuyết điểm của mình và cam kết không tái phạm.

“Cô giáo là người nhân văn nên đã chấp nhận tha thứ cho học sinh và đồng ý với ý kiến của gia đình là cho học sinh nghỉ vài ngày ở nhà, bố mẹ cũng sẽ nhắc nhở và giáo dục con”, bà Hà cho hay.

Liên quan đến sự việc, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo. Bộ cũng có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

“Mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai”, đại diện Bộ GD-ĐT nói.