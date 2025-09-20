‘Lúc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo, cô yêu cầu cả lớp ngồi yên’

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị N.T.L (đã đổi tên) phụ huynh học sinh lớp 7A14, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) cho hay, tối hôm xảy ra sự việc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo, con chị về kể với mẹ chuyện xảy ra trên lớp. "Khi nghe tin, tôi sốc, không biết có phải sự thật hay không", chị L. kể.

“Các con học với nhau từ năm lớp 6, đến nay đã hơn một năm. Là phụ huynh, chỉ đến khi xem clip, tôi mới hay đó là sự thật", chị L. nói và cho biết, trên mạng xã hội, nhiều người chưa hiểu đã bình luận các học sinh khác trong lớp không can, vô cảm, khiến chị cũng buồn.

“Tuy nhiên, con nói không dám can vì các con đều sợ bạn nam kia to béo hơn và đang cầm vật nhọn, lúc đó cô giáo cũng yêu cầu "cả lớp ngồi yên". Với vật nhọn nguy hiểm như vậy, nếu cả lớp nhào vào can, có thể dễ lại xảy ra hậu quả xấu hơn”, chị L. nói.

Sau sự việc, chị L. mong muốn các cơ quan chức năng, nhà trường cần xử lý nghiêm hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật, tránh trường hợp nhiều học sinh có suy nghĩ lệch lạc “có hành động vi phạm, sai trái với thầy cô cũng không sao cả”.

Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thúy Nga

Mặt khác, chị cũng cho rằng học sinh còn nhỏ tuổi, cũng cần có cơ hội để sửa sai. Tuy nhiên, các biện pháp xử lý vẫn phải phù hợp, đảm bảo tính răn đe, giáo dục, tránh ảnh hưởng đến tập thể lớp và tương lai của chính học sinh này.

Một phụ huynh khác cũng cho biết có được con kể "ở tình thế khi bị học sinh túm tóc, ấn đầu xuống, cô bảo các bạn trong lớp ngồi im tại chỗ", vì cô cũng lo cho sự an toàn của các bạn khác.

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống “tôn sư, trọng đạo” của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là Trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu chú trọng công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.