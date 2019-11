Hải Phòng: Không thể chấp nhận người đi dạy võ lại đi đánh một đứa trẻ 13 tuổi!

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 21:12 PM (GMT+7)

"Võ thuật là dạy cho người ta sức khỏe, dạy đạo lý làm người, chứ không thể chấp nhận người đi dạy võ lại đi đánh một đứa trẻ 13 tuổi" - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng bức xúc cho biết.

Em Hoàng Công Khanh đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp

Liên quan đến vụ việc nam sinh trường THCS An Đồng, huyện An Dương bị đánh trọng thương, hôm nay (26/11) UBND huyện An Dương đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những người liên quan.

Cụ thể, UBND huyện An Dương đã giao Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã An Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, UBND huyện An Dương cũng giao cho các phòng Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Trường THCS An Đồng… chủ động thăm hỏi, tuyên truyền vận động gia đình nam sinh ổn định tư tưởng, tích cực phối hợp với cơ quan công an để làm rõ hành vi của các đối tượng gây thương tích cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, chiều nay (26/11), ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết thêm, khi nhận được thông tin tập thể lãnh đạo huyện rất không đồng tình, bức xúc trước hành vi côn đồ của những kẻ được gọi là thầy dạy võ.

"Võ thuật là dạy cho người ta sức khỏe, dạy đạo lý làm người chứ không thể chấp nhận người đi dạy võ lại đi đánh một đứa trẻ 13 tuổi" - ông Cường tỏ thái độ bất bình.

Em Hoàng Công Khanh bị gãy xương hàm...

Trước đó, anh Hồ Quốc Hùng, trú tại đường Tô Hiệu (Hải Phòng) đã phản ánh việc cháu mình là Hoàng Công Khanh (13 tuổi, học sinh lớp 8 tại trường THCS An Dương) phải nhập viện cấp cứu vì bị thầy dạy võ đánh trọng thương.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 23/11, cháu Khanh đi đánh cầu lông về đến trước siêu thị Vinmart (khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng) thì bị một nhóm khoảng 6 người dùng gậy bóng chày đánh, đấm, đá... vào mặt, vào người.

Theo anh Hùng, trong các đối tượng đánh em Khanh có ông T., đang là giáo viên dạy võ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Cũng theo Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng - nơi đang điều trị cho cháu Khanh -cho biết, cháu Khanh bị gãy xương hàm dưới bên trái.

Theo nguồn tin của PV Infonet, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng huyện An Dương, một người tên L. (đang dạy võ tại một cơ sở tư nhân tại xã An Đồng) cũng đã nhận mình là người dùng gậy đánh em Khanh.

Trong một diễn biến liên quan. sáng nay (26/11), lãnh đạo Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cho biết, đơn vị cũng vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Toàn T. (43 tuổi), giáo viên dạy võ theo (hợp đồng cộng tác viên từng năm với cung), do có liên quan tới vụ đánh một học sinh lớp 8 vào tối ngày 23/11.

Theo lãnh đạo Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông T. có lịch dạy nhưng không đứng lớp.

