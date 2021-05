Hải Dương: Huyện Ninh Giang cho học sinh ở nhiều trường tạm thời nghỉ học từ ngày 5/5

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Quá trình truy vết, huyện Ninh Giang xác định được 4 học sinh, 1 giáo viên đến lễ hội đền Tiên La, cho nên bắt đầu từ sáng 5/5, có 3 trường tiểu học và một điểm trường mầm non trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học…

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (4/5), ông Nguyễn Thành Vạn – Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Từ sáng ngày mai (5/5), trên địa bàn huyện chúng tôi có 3 trường tiểu học và một điểm trường mầm non tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, do những trường này có giáo viên, học sinh đến địa điểm xuất hiện ca mắc COVID-19. Hiện tại, Ban chỉ đạo huyện chúng tôi đang tập trung lực lượng thần tốc tiến hành truy vết các trường hợp F2, F3 và lấy mẫu xét nghiệm".

Toàn bộ học sinh ở 3 trường tiểu học: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long và trường Mầm non xã Hưng Long (điểm trường ở xã Hưng Long cũ) từ ngày mai được tạm thời nghỉ học. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, các trường ngày mai tại huyện Ninh Giang tạm thời cho học sinh nghỉ học gồm: Tiểu học Kiến Quốc, Tiểu học Hồng Dụ, Tiểu học Hưng Long và trường Mầm non Hưng Long (điểm trường ở xã Hưng Long cũ). Trong đó, trường Tiểu học Kiến Quốc có 2 học sinh; trường Tiểu học Hồng Dụ có 1 giáo viên; trường Tiểu học Hưng Long có 1 học sinh và trường Mầm non Hưng Long (điểm trường mầm non ở xã Hưng Long cũ) có 1 học sinh đều thuộc diện F1.

Học sinh trường Tiểu học Kiến Quốc được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm chiều nay. Ảnh: Đ.Tùy

"Do BN2912 trú tại huyện Phù Cừ (Hưng Yên) có đến lễ hội đền Tiên La (tỉnh Thái Bình), cho nên 5 trường hợp (1 giáo viên, 4 học sinh) trên địa bàn chúng tôi trở thành F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong khi đó, từ 26/4 đến 29/4 các trường hợp F1 này vẫn tham gia giảng dạy, học tập bình thường, có tiếp xúc với nhiều thầy cô, bạn bè, chưa kể đến việc tiếp xúc tại nơi sinh sống. Chính vì vậy, toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của 3 trường tiểu học, 1 điểm trường mầm non trở thành F2 được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cách ly tại nhà", Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết.

Ông Phạm Phú Tùng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang thông tin, đối với 3 trường tiểu học gồm: Kiến Quốc, Hưng Long, Hồng Dụ sẽ tổ chức học trực tuyến từ sáng mai. Những trường còn lại trên địa bàn vẫn học bình thường nhưng sẽ siết chặt công tác quản lý, giám sát phòng chống dịch COVID-19. Trước khi đến trường, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn…

Khu vực các ly tập trung những trường hợp F1 tại huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV, thầy giáo Lê Thế Huân – Hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang II cho biết: "Tại trường chúng tôi có 1 học sinh lớp 12B (xã Kiến Quốc) có mẹ đẻ đến dự hội đền Tiên La (Thái Bình). Nắm được thông tin, chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng, Sở GD&ĐT và thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó. Do em học sinh này thuộc diện F2 nên chúng tôi cho nghỉ học cách ly tại nhà theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm. Cũng trong chiều nay, toàn bộ học sinh lớp 12B cùng một số học sinh, giáo viên có liên quan đến em học sinh ở xã Kiến Quốc được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và nhà trường tiến hành phun tiêu độc khử trùng".

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang, đến tối nay cơ quan chức năng đã đưa 38 trường hợp F1 liên quan tới đền Tiên La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đến điểm cách ly tập trung của huyện đặt tại khu vực UBND xã Tân Quang (cũ) và toàn bộ các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Riêng các trường ngày mai cho học sinh tạm thời nghỉ học được phun tiêu độc khử trùng...

