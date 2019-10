Hai đại học Việt Nam lọt top 1.500 trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 09:13 AM (GMT+7)

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM vừa có tên trong danh sách top 1.500 trường đại học nghiên cứu hàng đầu từ 81 quốc gia đã được công bố trong Best Global Universities.

Giáo dục Sự kiện:

Hai Đại học Quốc gia của Việt Nam vừa lọt top 1.500 trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới

Mới đây, trang U.S. News & World Report đã công bố bảng xếp hạng đại học Best Global Universities năm 2020. Bảng xếp hạng này sử dụng dữ liệu Web of Science và chỉ số InCites thuộc Clarivate Analytics, gồm có 1.500 trường đại học nghiên cứu hàng đầu từ 81 quốc gia.

Bảng xếp hạng của U.S. News & World Report tập trung vào đo lường hiệu suất nghiên cứu và danh tiếng của các trường đại học. Các tiêu chí xếp hạng sẽ bao gồm các yếu tố liên quan đến danh tiếng của một trường trên thế giới và khu vực, và hiệu suất nghiên cứu học thuật dựa trên số trích dẫn và công bố.

Top 10 của bảng xếp hạng thuộc về Mỹ và Anh

Đối với các chỉ số liên quan đến danh tiếng, kết quả từ cuộc khảo sát Academic Reputation Survey của Clarivate Analytics đã được sử dụng để đánh giá 2 tiêu chí: Danh tiếng nghiên cứu toàn cầu (12.5%) và danh tiếng nghiên cứu trong khu vực (12.5%). Các tiêu chí liên quan đến nghiên cứu bao gồm: bài báo (10%), sách (2.5%), hội thảo (2.5%), ảnh hưởng trích dẫn trung bình (10%), tổng trích dẫn (7.5%), số bài báo trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất (12.5%), tỉ lệ tổng số bài báo nằm trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất (10%), hợp tác quốc tế (5%), tỉ lệ số lượng công bố có hợp tác quốc tế (5%), số lượng bài báo thuộc top 1% được trích dẫn nhiều nhất theo từng ngành (5%), tỉ lệ của số bài báo thuộc top 1% được trích dẫn nhiều nhất theo từng ngành (5%).

Dẫn đầu bảng xếp hạng Best Global Universities năm 2020 vẫn là một cái tên quen thuộc: Harvard University, với 100 điểm tuyệt đối. Trong top 10, 8/10 cái tên cũng vẫn đến từ nước Mỹ như Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology hay Columbia University. Hai trường đại học khác thuộc top 10 là hai ngôi trường danh giá của nước Anh: University of Oxford và University of Cambridge.

Trong khi đó, tại Châu Á, National University of Singapore xếp hạng đầu (34 thế giới), ngay sau đó là Đại học Thanh Hoa (36 thế giới) và Nanyang Technological University (43 thế giới). Có 2 trường đại học của Việt Nam có mặt trong top 1.500 là Đại học Quốc gia Hà Nội (1.059 thế giới, 275 Châu Á, và 472 trong ngành Vật Lý), và Đại học Quốc gia TPHCM (1.176 thế giới, 322 Châu Á, và 567 trong ngành Kỹ thuật).

Ba đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng

Ngoài ra, Việt Nam còn có một đại diện khác là trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mặc dù trường này không được xếp hạng trên thế giới hay Châu Á nhưng có thứ hạng rất cao trong ngành Kỹ thuật: 395, với tiêu chí tỉ lệ tổng số bài báo kỹ thuật nằm trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất được xếp thứ 14, và tỉ lệ số lượng công bố có hợp tác quốc tế được xếp thứ 6.

Được biết, trên thế giới hiện có khoảng 29.000 trường đại học. Vào top 1.500 này tương đương top 5% của thế giới.