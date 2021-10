Hà Nội: Nhiều phụ huynh đồng ý cho con tiêm chủng

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Các trường THCS-THPT tại Hà Nội đang lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi. Một số trường đã có kết quả, trong đó tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho con tiêm khá cao.

Phòng y tế của một trường học tại Hà Nội sẵn sàng cho công tác phòng dịch COVID-19

Hà Nội khẳng định, tỷ lệ tiêm vắc xin cho học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong trường học, đề nghị các trường nghiêm túc khảo sát.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, cho biết, sau 2 ngày lấy ý kiến phụ huynh học sinh từ lớp 6 đến 12, kết quả cho thấy, gần 3.000 người đồng ý đăng ký tiêm cho con (chiếm 91,7%); 270 người không đồng ý (chiếm 8,3%).

Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa) có 2.043/2.104 ý kiến đồng ý (chiếm 97,1%) và chỉ có 2,9% phụ huynh không đồng ý. Trong đó, học sinh lớp 11 được phụ huynh đồng ý tiêm với tỷ lệ cao nhất (chiếm 97,6%); khối 10 đồng ý tiêm với tỷ lệ 96,3%.

Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông) có 56/1.294 phụ huynh không đồng ý tiêm. Trường THPT Việt Đức khảo sát cả 3 khối lớp gồm 10, 11, 12 và có 2.240 phụ huynh đồng ý (chiếm 98,4%); 70 phụ huynh không đồng ý (chiếm 1,6%).

Ở bậc THCS, Trường THCS Kim Giang (quận Thanh Xuân) có 1.609 học sinh đăng ký tiêm (chiếm 93,2%); 118 học sinh không đăng ký tiêm (chiếm 6,8%). Lý do, trẻ có bệnh nền hoặc đã đăng ký tiêm ở phường. Nhiều trường khác cho biết đang khảo sát, chưa có kết quả.

16 tiêu chí đánh giá an toàn trường học

Hà Nội vừa có hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

Cụ thể, phải khử khuẩn trường học ít nhất 1 lần, khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh (nếu có), chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, nơi rửa tay xà phòng, đo nhiệt độ, khẩu trang dự phòng, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tiêm phòng vắc xin cho 100% cán bộ, giáo viên. Hiện tại, Hà Nội mới chỉ có hơn 62% giáo viên được tiêm vắc xin mũi 2. Phải bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng; không tổ chức các hoạt động tập thể, dã ngoại, tham quan thực tế; bố trí giờ giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.

Ða số các trường khảo sát ý kiến phụ huynh với câu hỏi: Phụ huynh có đồng ý cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19 hay không? Tuy nhiên, cũng có một số lớp trong trường học giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phụ huynh đăng ký phải viết đơn.

Thành phố cũng ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học gồm 16 tiêu chí, trong đó chia 3 giai đoạn gồm: trước khi học sinh đến trường; khi học sinh đến trường và sau khi kết thúc buổi học. Trường học được đánh giá an toàn khi đạt 12 tiêu chí trở lên; trường học chỉ đạt từ 7 tiêu chí trở xuống được đánh giá là không an toàn, không được phép hoạt động.

